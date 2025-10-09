जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार, फैक्ट्री पर ताला लगाने की तैयारी

Cough Syrup Owner: जहरीली कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और अब सिरप बनाने वाली कंपनी को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है.
Cough Syrup: तमिलनाडु की फार्मास्युटिकल कंपनी 'Sresan Pharma' के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह वही कंपनी है जिसने 'ColdRif cough syrup' बनाया था, जिसमें मिलावट की वजह से कई राज्यों में बच्चों की मौतें हुई थीं. इस कंपनी के मालिक रंगनाथन को आज सुबह चेन्नई से मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया. इस जहरीली इस जहरीली सिरप के सेवन के बाद हुई थी. उन्हें पकड़ने के लिए 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.
Coldrif एक दवा है जिसे बच्चों में जुकाम और खांसी के लक्षणों के इलाज के लिए लिखा जाता है, जैसे कि नाक बहना, छींक आना, गले में खराश और आंखों में पानी आना. तमिलनाडु अधिकारियों के जरिए किए गए परीक्षणों में सिरप के नमूनों में 'डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol)' पाया गया, जो एक जहरीला और हानिकारक पदार्थ है और इन्हें 'मिलावटी' करार दिया गया है. भारत के शीर्ष दवा नियामक ने दवा निर्माण प्रथाओं में गंभीर चूक स्वीकार की है. उनके एक 'सलाहनामे (advisory)' में बताया गया कि कई फैक्ट्रियों के निरीक्षण में यह पाया गया कि कंपनियां हर बैच के कच्चे माल और सक्रिय तत्वों (active ingredients) की जांच नहीं कर रही थीं.
सिरप में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने के बाद कंपनी पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है. तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग (डीसीडी) ने एक गंभीर खुलासा करते हुए श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने फैक्ट्री का उत्पादन तत्काल बंद कर दिया और विनिर्माण लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
डीसीडी ने अन्य चार सिरपों के नमूने भी लिए और फैक्ट्री में मौजूद स्टॉक को जब्त कर आगे वितरण रोक दिया. चेन्नई की सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में प्राथमिकता से परीक्षण किए गए और राज्यव्यापी अलर्ट जारी कर थोक और खुदरा स्तर पर वितरण रोकने के निर्देश दिए गए. ओडिशा और पुडुचेरी को भी ईमेल से सूचित किया गया.
नमूनों को चेन्नई की सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां छुट्टी होने के बावजूद प्राथमिकता से टेस्टिंग की गई. 2 अक्टूबर को जारी जांच में और अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया गया. सभी ड्रग इंसपेक्टर्स को वितरण सूची भेजी गई, ताकि थोक और खुदरा स्तर पर स्टॉक जब्त किया जा सके. साथ ही अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
