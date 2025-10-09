Advertisement
trendingNow12954310
Hindi Newsदेश

'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम, सुनाई खरी-खोटी

PM Modi Statement On Mumbai Attack:  पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की ओर से 26/11 हमले को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है.   

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम, सुनाई खरी-खोटी

P Chidambram: कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि पीएम ने उनके खिलाफ गलत बातें कही हैं. ये बातें पूर्ण रूप से झूठी और काल्पनिक हैं. इसको लेकर पूर्व गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक लंबा-चौढ़ा पोस्ट भी शेयर किया है.   

पीएम के बयान को बताया गलत 

चिदंबरम ने कहा,' मैं प्रधानमंत्री के शब्दों को कोट कर रहा हूं. उन्होंने कहा है कि भारत 26/11 के बाद जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन किसी देश द्वारा डाले गए दबाव के कारण, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया.' उन्होंने कहा,' इस बयान के तीन भाग हैं और उनमें से प्रत्येक गलत है, पूरी तरह से गलत है. यह पढ़कर निराशा होती है कि प्रधानमंत्री ने इन शब्दों की कल्पना की और उन्हें मेरे नाम से जोड़ दिया.'  

ये भी पढ़ें- जस्टिस गवई पर जूता फेंकने वाली वकील की बढ़ी मुश्किलें? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा   

Add Zee News as a Preferred Source

 

पीएम का आरोप 

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान आरोप लगाया था कि 26/11 हमलों के बाद कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने के लिए विदेशी दबाव को प्राथमिकता दी, हालांकि उन्होंने चिदंबरम का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान की ओर इशारा किया था. पीएम मोदी ने कहा था,' 2008 में मुंबई पर हमला हुआ, जो भारत की आर्थिक राजधानी है. उस समय एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जो कभी गृह मंत्री भी रहे उन्होंने दावा किया था कि भारतीय सशस्त्र बल जवाब देने के लिए तैयार थे. देश भी यही चाहता था, लेकिन सरकार ने दूसरे देश के दबाव में सेना को हमला करने से रोका.'  

ये भी पढ़ें- 'अदालत का माहौल ऐसा ही होना चाहिए...' जस्टिस  गवई पर जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज ने दी सलाह  

 

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि किस दबाव में ऐसा फैसला किया गया। कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया और भारत की सुरक्षा कमजोर हुई। इसका खामियाजा भारत को कई बार जान गंवाकर चुकाना पड़ा।"

पीएम के बयान की चर्चा 

पीएम का यह बयान और आरोप एक बार फिर से 26/11 हमलों के बाद के राजनीतिक और रणनीतिक फैसलों को लेकर बहस को गरमा रहे हैं, जिससे राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है.
चिदंबरम ने मोदी के बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की बातों से राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक माहौल दोनों पर गलत असर पड़ता है. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे सच्चाई और तथ्य के आधार पर ही कोई टिप्पणी करें. ( इनपुट- आईएएनएस)  

FAQ 

क्या कहा पीएम मोदी ने? 

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 26/11 हमलों के बाद कांग्रेस सरकार ने विदेशी दबाव के कारण पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बचा. 

पी चिदंबरम ने क्या कहा? 

पी चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी का बयान पूरी तरह से गलत और काल्पनिक है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

P Chidambram

Trending news

CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस