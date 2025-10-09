'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम, सुनाई खरी-खोटी

PM Modi Statement On Mumbai Attack: पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की ओर से 26/11 हमले को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है.
P Chidambram: कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि पीएम ने उनके खिलाफ गलत बातें कही हैं. ये बातें पूर्ण रूप से झूठी और काल्पनिक हैं. इसको लेकर पूर्व गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक लंबा-चौढ़ा पोस्ट भी शेयर किया है.
चिदंबरम ने कहा,' मैं प्रधानमंत्री के शब्दों को कोट कर रहा हूं. उन्होंने कहा है कि भारत 26/11 के बाद जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन किसी देश द्वारा डाले गए दबाव के कारण, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया.' उन्होंने कहा,' इस बयान के तीन भाग हैं और उनमें से प्रत्येक गलत है, पूरी तरह से गलत है. यह पढ़कर निराशा होती है कि प्रधानमंत्री ने इन शब्दों की कल्पना की और उन्हें मेरे नाम से जोड़ दिया.'
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान आरोप लगाया था कि 26/11 हमलों के बाद कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने के लिए विदेशी दबाव को प्राथमिकता दी, हालांकि उन्होंने चिदंबरम का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान की ओर इशारा किया था. पीएम मोदी ने कहा था,' 2008 में मुंबई पर हमला हुआ, जो भारत की आर्थिक राजधानी है. उस समय एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जो कभी गृह मंत्री भी रहे उन्होंने दावा किया था कि भारतीय सशस्त्र बल जवाब देने के लिए तैयार थे. देश भी यही चाहता था, लेकिन सरकार ने दूसरे देश के दबाव में सेना को हमला करने से रोका.'
उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि किस दबाव में ऐसा फैसला किया गया। कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकवादियों को बढ़ावा दिया और भारत की सुरक्षा कमजोर हुई। इसका खामियाजा भारत को कई बार जान गंवाकर चुकाना पड़ा।"
पीएम का यह बयान और आरोप एक बार फिर से 26/11 हमलों के बाद के राजनीतिक और रणनीतिक फैसलों को लेकर बहस को गरमा रहे हैं, जिससे राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है.
चिदंबरम ने मोदी के बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की बातों से राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक माहौल दोनों पर गलत असर पड़ता है. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे सच्चाई और तथ्य के आधार पर ही कोई टिप्पणी करें. ( इनपुट- आईएएनएस)
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि 26/11 हमलों के बाद कांग्रेस सरकार ने विदेशी दबाव के कारण पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बचा.
पी चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी का बयान पूरी तरह से गलत और काल्पनिक है.
