प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा; क्या होगा एक्शन?

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गलती बताई. उन्होंने ये भी कहा कि इसी ऑपरेशन की वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी. अब पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है कि पार्टी आलाकमान चिदंबरम के इस बयान से काफी नाराज हैं. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी चिदंबरम की अभी हाल में पार्टी को लेकर की गई टिप्पणियों पर नाराज हैं. राशिद अल्वी ने चिदंबरम से पूछा कि क्या वो अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल मामले की वजह से किसी दबाव में हैं?

पार्टी के एक टॉप सोर्स ने बताया,'ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की गलती बताए जाने के बाद से पी चिदंबरम से पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर पार्टी हाई कमान तक नाराज हैं. एक वरिष्ठ नेता जिसे कांग्रेस से सब कुछ मिला उसे सोच-समझकर बोलना चाहिए. बार-बार ऐसी बयानबाजी करना ठीक नहीं है जो पार्टी को शर्मिंदगी में डाले.' हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्यिक उत्सव में बोलते हुए, पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को कट्टरपंथी तत्वों के नियंत्रण से छुड़ाने के लिए गलत रास्ता चुना था.

क्या बोले थे पी चिदंबरम?

हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्यिक उत्सव में बोलते हुए, पूर्व गृह मंत्री ने कहा था, 'इंदिरा गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को कट्टरपंथी तत्वों के नियंत्रण से छुड़ाने के लिए गलत रास्ता चुना. यहां मौजूद किसी भी सैन्य अधिकारी का अनादर नहीं लेकिन (ब्लू स्टार) स्वर्ण मंदिर को कट्टरपंथियों से वापस लेने का गलत तरीका था. कुछ साल बाद हमने सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का सही तरीका दिखाया. श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई.' कुछ महीनों बाद, इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने कर दी. उनकी हत्या के बाद सिख समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा हुई. कई कांग्रेस नेताओं पर इस हिंसा को भड़काने का संदेह था. सरकारी अनुमानों के अनुसार, दिल्ली और अन्य जगहों पर 3,000 से अधिक सिखों की हत्या की गई.

क्या था ब्लू स्टार ऑपरेशन?

चिदंबरम लेखिका हरिंदर बवेजा की किताब 'They Will Shoot You, Madam: My Life Through Conflict' पर चर्चा के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे. ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था जिसे पंजाब में अलगाववादी आंदोलन के दौरान स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे कट्टरपंथी उपदेशक जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके समर्थकों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था. 1 जून से 8 जून के बीच भारतीय सेना ने सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर के परिसर पर धावा बोला. इस सैन्य अभियान के दौरान अकाल तख्त को मलबे में बदल दिया गया. जिसकी वजह से इंदिरा गांधी के खिलाफ सिख समुदाय में भारी नाराजगी छा गई थी.

आखिर चिदंबरम की मजबूरी क्या है?

पूर्व कांग्रेस सांसद राशिद अल्वी ने पूछा कि चिदंबरम की कांग्रेस के खिलाफ बोलने की मजबूरी क्या है? चिदंबरम वही कर रहे हैं जो बीजेपी करती है. उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. चिदंबरम के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है. क्या चिदंबरम पर इन बयानों के लिए कोई दबाव है? बीजेपी के खिलाफ बोलने के बजाय चिदंबरम कांग्रेस की कमियों को उजागर कर रहे हैं. यह गलत है. कांग्रेस ने इन नेताओं को इतना कुछ दिया लेकिन मुझे नहीं पता कि ये नेता अब पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

26/11 हमलों पर भी चिदंबरम ने दिया था बयान

राशिद अल्वी ने आगे कहा, 'अभी कुछ दिनों पहले चिदंबरम द्वारा मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में की गई टिप्पणियों के बाद ऑपरेशन गोल्ड स्टार पर ये दूसरा बयान चिदंबरम ने दिया है जिससे वो सुर्खियों में छाए हुए हैं. बीते दिनों एक इंटरव्यू में पूर्व गृहमंत्री ने कहा था कि 26/11 हमलों के बाद उनके दिमाग में जवाबी कार्रवाई का विचार आया था और उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह और वरिष्ठ नेताओं से इस पर चर्चा भी की थी.'

राशिद अल्वी ने आगे कहा कि चिदंबरम के इस बयान का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए एक इंटरव्यू में उनके बयान को कोट करते हुए कहा था कि पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए हमारी सेनाएं भी तैयार थी लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव की वजह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था.

