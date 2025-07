चिदंबरम ने पहले पहलगाम हमले पर दिया बयान, जब होने लगी आलोचना तो दी सफाई; जानें अब क्या कहा

P. Chidambaram Clarification on Interview: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पहले पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके पर कई सवाल उठाए. लेकिन, जब उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया तो अब उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि ट्रोल कई तरह के होते हैं. उन्होंने आगे कहा है कि ट्रोल पूरा इंटरव्यू दबा देता है और कुछ हिस्सों को सुनाकर बोलने वाले की इमेज खराब करने की कोशिश करता है.

पी. चिदंबरम ने विवाद पर क्या-क्या कहा?

पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, 'ट्रोल कई तरह के होते हैं और गलत सूचना फैलाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. सबसे बुरा ट्रोल वह होता है जो पूरा रिकॉर्ड किया हुआ इंटरव्यू दबा देता है, दो वाक्यों को हटा देता है, कुछ शब्दों को म्यूट कर देता है और वक्ता को काले रंग में रंग देता है!' उन्होंने आगे लिखा, 'पूरा इंटरव्यू क्विंट पर है. इस इंटरव्यू में कई सवाल पूछे गए हैं. इंडिया ब्लॉक (I.N.D.I.A. bloc) लोकसभा और राज्यसभा में होने वाली बहसों में ये और भी कई सवाल उठाएगी.

Trolls are of different kinds and use different tools to spread misinformation

The worst kind is a troll who suppresses the full recorded interview, takes two sentences, mutes some words, and paints the speaker in a black colour!

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 28, 2025