PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति; निवेशकों को न्याय का इंतजार

घोटाला करने वाली कंपनी ने लाखों लोगों को कृषि भूमि बेचने और उसे विकसित करने का सपना दिखाया, और इसके बदले उनसे भारी रकम वसूली. लेकिन हकीकत में ज्यादातर निवेशकों को न तो जमीन मिली और न ही उनका पैसा वापस हुआ.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा और कस दिया है. एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 5046.91 करोड़ रुपये की 126 संपत्तियां अटैच कर ली हैं. ये संपत्तियां मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब में स्थित हैं. यह कार्रवाई PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत की गई है, जिसके तहत ED लंबे समय से इस मामले की जांच कर रही है. जांच एजेंसी का कहना है कि PACL Ltd. और उससे जुड़ी कंपनियों ने देशभर में बड़े स्तर पर लोगों को निवेश के नाम पर ठगा.
आरोप है कि कंपनी ने लाखों लोगों को कृषि भूमि बेचने और उसे विकसित करने का सपना दिखाया, और इसके बदले उनसे भारी रकम वसूली. लेकिन हकीकत में ज्यादातर निवेशकों को न तो जमीन मिली और न ही उनका पैसा वापस हुआ. बताया जाता है कि इस पूरे घोटाले में करीब 48,000 करोड़ रुपये की ठगी की गई, जिससे देशभर के लाखों लोग प्रभावित हुए. ED अब इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और संपत्तियों को जब्त कर निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की दिशा में कोशिशें तेज कर दी गई हैं.
इस मामले की जड़ें साल 2014 में दर्ज हुई उस FIR से जुड़ी हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CBI ने दर्ज किया था. शुरुआती जांच के बाद एजेंसी ने 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिनमें कई कंपनियां और व्यक्ति शामिल थे. जांच में खुलासा हुआ कि लोगों को अलग-अलग निवेश योजनाओं का लालच देकर जाल में फंसाया गया. भरोसा जीतने के लिए उनसे एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों पर साइन कराए गए, लेकिन हकीकत में यह पूरी प्रक्रिया एक सोची-समझी धोखाधड़ी का हिस्सा थी. CBI की जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले से जुड़े पैसों को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों का जाल बिछाया गया और जटिल ट्रांजैक्शनों के जरिए रकम को इधर-उधर किया गया, ताकि असली स्रोत तक पहुंचना मुश्किल हो जाए.
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था. इस कमेटी की अगुवाई पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा कर रहे थे. इसका मुख्य उद्देश्य PACL की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाना था, ताकि वर्षों से फंसी रकम लोगों तक पहुंच सके. हालांकि, बाद की जांच में यह बात भी सामने आई कि इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी की कई संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा जा रहा था या उन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था. इससे न सिर्फ पैसे की वापसी की प्रक्रिया प्रभावित हुई, बल्कि पूरे मामले की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो गए.
इस बीच अलग-अलग राज्यों में और भी केस दर्ज हुए जैसे पंजाब, जयपुर और बेंगलुरु में जहां छापेमारी के दौरान खाली स्टांप पेपर, साइन किए हुए चेकबुक और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, जो इस घोटाले की गहराई को दिखाते हैं. ED ने 2016 में ECIR दर्ज किया था और 2018 में पहली चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की गईं. अब तक इस मामले में कुल मिलाकर 22,656.91 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं, जिनमें भारत और विदेशों की प्रॉपर्टी शामिल हैं. फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों निवेशकों को उनका पैसा कब वापस मिलेगा.
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