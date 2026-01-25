Advertisement
trendingNow13085846
Hindi NewsदेशPadma Awards: गुमनाम नायकों का सम्मान... आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री

Padma Awards: गुमनाम नायकों का सम्मान... आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री

गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है. हालांकि, भारत सरकार की ओर से आधिकारिक सूची शाम तक आने की संभावना है. साहित्य, शिक्षा, समाजसेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़े कई नामों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Padma Awards: गुमनाम नायकों का सम्मान... आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री

Padma Awards 2026: केंद्र सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है. इन सम्मानों की शुरुआती सूची भी समाने आई है. हालांकि, सूची की आधिकारिक जानकारी शाम तक आने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार,  साहित्य, शिक्षा, समाजसेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़े कई नामों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है. 

जानकारी के अनुसार, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा और  ब्रजलाल भट्ट, बुदरी ठाडी, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल चुन्नी लाल पांड्या, डॉ. श्याम सुंदर, चरण हेमब्राम और के. पजानिवेल को पद्म पुरसकारों से सम्मानित किया जाएगा. 

बताया जा रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार 2026 के लिए जिन नामों की चर्चा की जा रही है, उसमें तमिलनाडु से डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेशन, महाराष्ट्र से डॉ. आर्मिडा फर्नांडिस, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, जम्मू-कश्मीर से डॉ. पद्मा गुरमेट और तेलंगाना से डॉ. कुमारस्वामी थंगराज का नाम शामिल है. बता दें कि पद्म पुरस्कार 2026 की आधिकारिक सूची और भारत सरकार की ओर से आज शाम को जारी होने की संभावना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास हैं ये पुरस्कार? 

उल्लेखनीय है कि ये सम्मान भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल हैं. ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में खास विभूतियों को प्रदान किए जाते हैं. ये सम्मान सामाजिक कार्य, जन-प्रशासन, कला, व्यापार और उद्योग, विज्ञान, खेल, सिविल सेवा, साहित्य और शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं. 

वहीं, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और  पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं. इन सभी पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है. ये सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Padma awardsRepublic Day 2026

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
UGC
यूजीसी के सर्कुलर पर GEN बनाम SC क्यों, वो 2 नियम जिससे चढ़ा सवर्ण समाज का पारा
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
PM Modi Mann ki Baat
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के हीरो हैं हमारे युवा: पीएम मोदी
language martyrs
"न तब, न अब, न कभी...!" काले कपड़े पहन स्टालिन ने भरी हुंकार, कहा- तमिलनाडु में...
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
mumbai crime
पढ़ाने आया था सपने लेकर... मुंबई में गई रक्षामंत्री के सुरक्षाकर्मी के बेटे की जान
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश