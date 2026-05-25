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Hindi Newsदेशखेल, कला और समाजसेवा...आज सम्मानित होंगी देश की 66 हस्तियां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पद्म पुरस्कार

खेल, कला और समाजसेवा...आज सम्मानित होंगी देश की 66 हस्तियां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पद्म पुरस्कार

Padma Awards 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में देश की महान विभूतियों को सम्मानित करेंगी. यह इस साल का पहला पद्म अवॉर्ड्स है, इसमें 131 विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 25, 2026, 08:47 AM IST
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खेल, कला और समाजसेवा...आज सम्मानित होंगी देश की 66 हस्तियां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी पद्म पुरस्कार

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में देश की महान विभूतियों को सम्मानित करेंगी. यह इस साल का पहला पद्म अवॉर्ड्स है. इस साल गणतंत्र दिवस पर 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम का ऐलान किया था. जिसमें 66 हस्तियों को पहले फेज में पुरस्कार दिया जाएगा जबकि बाकि विजेताओं को दूसरे फेज में ये पुरस्कार मिलेगा. इस समारोह में इस सेरेमनी में वाइस प्रेसिडेंट सी. पी. राधाकृष्णन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे तमाम नेता शामिल होंगे.

कितने नामों की घोषणा की गई

साल 2026 के लिए, प्रेसिडेंट ने 131 पद्म अवॉर्ड देने की मंजूरी दी है, जिसमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवॉर्ड शामिल हैं. बता दें कि एक्टर धर्मेंद्र और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक भी पद्म भूषण सम्मानित होंगी, वहीं एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पूनिया को पद्मश्री दिया जाएगा. 

गुमनाम नायकों का सम्मान

आम भारतीयों के असाधारण योगदान को सेलिब्रेट करने के सिद्धांत को जारी रखते हुए, इस साल के पद्म अवॉर्ड्स में पूरे भारत के 45 गुमनाम नायक भी शामिल हैं. इनमें से हर किसी ने बहुत बड़ी मुश्किलों और दुखों को पार करके न सिर्फ अपने चुने हुए फील्ड में आगे बढ़ाया है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज की सेवा भी की है. इनमें पिछड़े और दलित समुदायों, पुरानी जनजातियों और दूर-दराज और मुश्किल इलाकों के लोग शामिल हैं.

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कब होती है घोषणा

इनमें वे लोग हैं जिन्होंने ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विकलांगों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में लगा दी है, जो हेल्थकेयर, एजुकेशन, रोजी-रोटी, सफाई, सस्टेनेबिलिटी वगैरह को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं. इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल 26 जनवरी को होती है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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