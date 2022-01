'बधाई हो भाईजान', आजाद के बहाने कपिल सिब्बल ने यूं कसा कांग्रेस पर तंज

नई दिल्ली: कांग्रेस लीडर और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण (Ghulam Nabi Azad Conferred Padam Bhushan) दिए जाने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस पार्टी (Congress Party) की कलह फिर सामने आने लगी है. वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने आजाद के बहाने पार्टी पर निशाना साधा है. पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को बधाई देते हुए कहा है कि लगता है कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है.

कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने ट्वीट कर कांग्रेस को निशाना बनाया है. उन्होंने लिखा है, ‘गुलाम नबी आजाद को पदम भूषण मिला है. बधाई हो भाईजान. विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता दे रहा है, कांग्रेस को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है’. वैसे, ये कोई पहला मौका नहीं है इससे पहले भी कई बार सिब्बल कांग्रेस आलाकमान को निशाना बना चुके हैं. हालांकि, इस मामले में अब तक पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

— Kapil Sibal (@KapilSibal) January 26, 2022