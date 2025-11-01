पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

रामदरश मिश्र का हिंदी साहित्य में काफी ज्यादा योगदान रहा है, पिछले साल ही उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन उनकी मौत ने हर किसी को दुखी कर दिया है.
Ramdarash Mishra Death: हिंदी साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. मशहूर कवि, लेखक और पूर्व प्रोफेसर रामदरश मिश्र का 101 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को अंतिम सांस गोरखपुर स्थित अपने आवास पर ली. पद्म श्री से सम्मानित मिश्र जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अमूल्य योगदान दिया. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति बताया है.
सीएम योगी ने क्या कहा?
सीएमओ सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रोफेसर रामदरश मिश्र का निधन अपूरणीय क्षति है. श्रीराम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को दुःख सहने की शक्ति दें.
आजादी से पहले जन्म
रामदरश मिश्र का जन्म 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (Banaras Hindu University) से हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद वे साहित्य अकादमी और अलग-अलग विश्वविद्यालयों से जुड़े. सात दशकों से ज्यादा समय तक एक्टिव रहते हुए उन्होंने 150 से ज्यादा पुस्तकें लिखीं, जिनमें 32 काव्य संग्रह शामिल हैं.
कई अवॉर्ड्स से सम्मानित
उनकी प्रमुख कृतियां 'मैं तो यहां हूं' (साहित्य अकादमी पुरस्कार), 'बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे' (सरस्वती सम्मान 2021) और 'बिना दरवाजे का मकान' हैं. ये रचनाएं ग्रामीण भारत की सादगी, किसानों की पीड़ा और आधुनिकता के द्वंद्व को बखूबी उकेरती हैं. मिश्र जी को 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, जो उनके जीवन के अंतिम वर्षों में मिला सम्मान था. साहित्यकारों का मानना है कि उनकी कविताएं हिंदी को जन-जन तक पहुंचाने वाली सेतु बनीं.
(इनपुट-आईएएनएस)
