पहलगाम हमले की बरसी से पहले एक्टिविस्ट आरिफ ने वैश्विक चुप्पी पर उठाए सवाल, पीड़ित परिवारों का दर्द बरकरार

पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से ठीक पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजाकिया ने पाकिस्तान, आतंकवाद और वैश्विक प्रतिक्रिया को लेकर तीखी टिप्पणियां की हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पाकिस्तान यह मानकर भारत पर हमले करता रहा कि भारत कड़ा जवाब नहीं देगा. आज़ाकिया ने पहलगाम हमले को बेहद भयावह बताते हुए कहा कि यह 'धर्म के नाम पर किया गया आतंकवाद' था, जिसमें पीड़ितों की पहचान उनके मजहब के आधार पर की गई. उन्होंने इस घटना को इंसानियत के खिलाफ एक गंभीर अपराध करार दिया. इसके साथ ही देश में इन आतंकी हमलों का शिकार हुए पीड़ितों का कहना है कि वो अब इस दर्द को अपनी आखिरी सांसों तक नहीं भूल पाएंगे.

22 अप्रैल 2025… यह तारीख आज भी कई परिवारों के दिलों में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज है. जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले को एक साल पूरा होने को है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया, उनके लिए वक्त जैसे वहीं थम गया है. पुणे की संगीता गणबोटे आज भी अपने पति कौस्तुभ गणबोटे की यादों में डूबी रहती हैं. उनकी आवाज में दर्द साफ झलकता है. वह कहती हैं कि उस दिन की भयावहता को वह अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगी. उनके लिए जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही. संगीता का मानना है कि आम लोगों की जान लेकर कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता. अगर किसी की लड़ाई सरकार से है, तो बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि मासूमों को निशाना बनाना.

पिछले एक साल में नहीं हुआ कोई बड़ा आतंकी हमला

पिछले एक साल में भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनके मुताबिक, 'पूरा साल बड़े आतंकी हमलों से मुक्त रहा.' उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल रुका हुआ है और अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसे फिर से शुरू किया जा सकता है. पाकिस्तान के इस दावे पर कि वह आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, एक्टिविस्ट आजाकिया ने सख्त असहमति जताई. उन्होंने कहा कि जिन संगठनों की बात पाकिस्तान करता है, वे उसी के बनाए हुए हैं. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ही उपज है.

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आतंकी अब पाक के लिए बने खतरा

एक्टिविस्ट अजाकिया ने इस बात का भी दावा किया कि कई बड़े तालिबान नेता लंबे समय तक पाकिस्तान में आईएसआई के संरक्षण में छिपे रहे. आजाकिया ने पाकिस्तान की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर आप सांप पालते हैं, तो यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सिर्फ पड़ोसियों को ही डसेंगे. वे आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.' उनके मुताबिक, बाद में आंतरिक मतभेदों के चलते यही संगठन पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन गए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए. उनका कहना था कि वैश्विक राजनीति में पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति, खासतौर पर अफगानिस्तान और ईरान के करीब होने के कारण उसे अहम बनाती है. अमेरिका भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता, बल्कि अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल करता है.

नहीं भर रहा पहलगाम हमले में पीड़ितों का जख्म

22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम में अपने पति प्रशांत कुमार सतपथी को खोने वाली प्रियदर्शिनी आचार्य करही हैं कि एक साल बीतने के बाद भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उन्हें अपने पति की याद न आती हो. पहले जो नौकरी उनके लिए सिर्फ एक विकल्प थी, आज वही उनके परिवार को संभालने का एकमात्र सहारा बन चुकी है. प्रियदर्शिनी की एक और पीड़ा है, सरकार का वह वादा जो अब तक अधूरा है. सरकार ने मदद और नौकरी देने का आश्वासन दिया था. आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन सरकारी नौकरी अब तक नहीं मिली. वह चाहती हैं कि सरकार जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करे, ताकि उनका और उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके.

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 के दिन क्या हुआ था?

22 अप्रैल 2025 के दिन भारतीय पर्यटक पहलगाम घाटी में अपने परिवार के साथ पर्यटन का आनंद ले रहे थे. तभी वहां पर पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री हुई. ये आतंकी पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से उस इलाके में घात लगाए बैठे हुए थे. इन आतंकियों ने वहां आए पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, फिर उनसे कलमा पढ़वाया और उससे भी मन नहीं भरा तो उनके कपड़े उतरवाकर उनका लिंग देखा ताकि ये निश्चि हो सके कि वो इस्लाम धर्म से नहीं हो. जब उन्हें ये पक्का भरोसा हो गया कि ये लोग दूसरे धर्म के लोग हैं तब उन वहशियों ने उनकी हत्या कर दी थी. इसके बाद जाते-जाते ये मैसेज भी दिया था कि मोदी को बता देना... उस काले दिन, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने न सिर्फ 26 लोगों की जान ली, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया. हमलावरों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

भारत ने लिया बदला और शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें कई बड़े लॉन्चपैड तबाह कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया. इसके बाद तनाव बढ़ा, लेकिन 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई. हालांकि, इस त्रासदी के एक साल बाद अब कश्मीर में हालात बदलते नजर आ रहे हैं. श्रीनगर और आसपास के इलाकों में पर्यटकों की संख्या फिर से बढ़ रही है. लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और घाटी की खूबसूरती को करीब से देखने पहुंच रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच, उन परिवारों का दर्द अब भी वैसा ही है ताजा, गहरा और कभी न भरने वाला. उनके लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि जिंदगी भर का खालीपन है, जिसे कोई भी वक्त या बदलाव भर नहीं सकता.

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