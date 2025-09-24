 पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
देश

पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा

Pahalgam Attack: पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि आतंकवादियों की मदद करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 24, 2025, 06:30 PM IST
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा

Pahalgam Attack: पहलगाम हमले का दर्द अभी लोगों के जेहन से नहीं मिटा है. आतंकियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था. इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है.आतंकवादियों की मदद करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इस व्यक्ति पर आतंकियों को खाद एवं रसद की सहायता का आरोप है. 

कैसे मिली जानकारी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति की पहचान दक्षिण कश्मीर के मो. यूसुफ कटारिया के रूप में हुई है. यह  लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है.  जम्मू-कश्मीर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन महादेव में मारे गए लश्कर आतंकवादियों से बरामद उपकरणों और हथियारों की जांच के बाद से पुलिस मोहम्मद कटारिया तक पहुंची.  ऑपरेशन महादेव के जरिए तीन आतंकियों को मार गिराया गया था. 

पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला
इसी साल 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम के अमन-चैन को बर्बाद किया था. आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. इस हमले से देश पूरी तरह से दहल गया था. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. इसमें कई आतंकियों की जान भी गई थी.

ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने मचाई तबाही
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई थी. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे. जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों पर हमले को अपने ऊपर हमला समझ लिया और दोनो देशों में जंग छिड़ गई. जंग में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, भारतीय सेना के वॅार को पाकिस्तान झेल नहीं पाया और आखिरकार गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान ने युद्ध रोकने की गुजारिश की जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग समाप्त हुई. सेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था. 

