पहलगाम आतंकवादी हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, ग्राउंड जीरो में हालात बेहद खराब
Advertisement
trendingNow12921077
Hindi Newsदेश

पहलगाम आतंकवादी हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, ग्राउंड जीरो में हालात बेहद खराब

Jammu Kashmir Tourism: पहलगाम हमले की त्रासदी बताती है कि कैसे लक्षित हिंसा अर्थव्यवस्था को हथियार बनाती है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

photo: reuters
photo: reuters

Pahalgam attack and Jammu Kashmir Tourism: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने जम्मू-कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को तगड़ा झटका दिया है. 2025 में जम्मू-कश्मीर आने वाले सैलानियों की तादाद 2024 की तुलना में 72% कम रहने का अनुमान है. इस तरह उद्योग को करीब 35 हजार करोड़ का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है. टूरिज्म के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 90 हजार लोगों की नौकरियां चली गईं. अब इस इंडस्ट्री का पुराना जलवा लौटने में सालों का वक्त लग सकता है.

22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बीते दो दशकों में इस इलाके में हुए सबसे घातक हमलों में है जिसमें सिविलियंस यानी आम नागरिकों का उस समय नरसंहार हुआ जब इस साल पर्यटन का सीजन अपने पीक पर पहुंचने वाला था. लेकिन हमले के बाद पर्यटकों की संख्या पर निर्भर यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई. 

20 लाख पर्यटकों की बुकिंग रद्द

Add Zee News as a Preferred Source

पर्यटन व्यापारियों ने प्रत्यक्ष नुकसान का अनुमान लगाते हुए कहा कि अप्रैल से अक्टूबर तक यह 30-35 हज़ार करोड़ रुपये का है. जम्मू-कश्मीर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुसार, अप्रैल में हुए इस हमले के एक हफ़्ते के भीतर ही कश्मीर घाटी में जून के अंत तक की कम से कम 20 लाख पर्यटकों की बुकिंग रद्द कर दी गई. होटलों और अन्य आवास सुविधाओं को अग्रिम ली गई राशि वापस करनी पड़ी.

सैलानियों की तादाद 72% गिरी

ट्रैवल एजेंसियों ने बताया कि 2025 के जून के अंत तक की 90% तक यात्राएं रद्द हुईं. सर्वेक्षणों से पता चला कि 92% परिवारों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण कश्मीर की अपनी यात्रा रद्द कर दी. इसके कारण क्षेत्र के आधे से ज़्यादा रिसॉर्ट (48 से ज़्यादा स्थल और ट्रेकिंग ट्रेल्स) अस्थायी रूप से बंद हो गए. पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई. 22 अप्रैल तक 5.25 लाख पर्यटकों के साथ अच्छी शुरुआत के बावजूद, 2025 की पहली छमाही में घाटी में 2024 की इसी अवधि की तुलना में 72% की गिरावट देखी गई. हमले के बाद कश्मीर के प्रतिष्ठित स्थल जैसे डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम और अन्य पर्यटन स्थल वीरान हो गए.

कश्मीर पर्यटन संघ के सचिव और हाउसबोट उद्योग के अध्यक्ष मंज़ूर पख्तून ने कहा, '22 अप्रैल के बाद की बात करें, तो उसके बाद पर्यटन शून्य पर आ गया. अब सब बेरोजगार हैं. शिकारा वाले हों, हाउसबोट वाले हों, टट्टू वाले हों, जो सीधे तौर पर इंडस्ट्री से जुड़े थे अब परेशान हैं, बेरोजगारी काफी बढ़ी है. लोगों ने 90% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि मालिक खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारी निवेश किया था और उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा.

होटलों में लटके ताले! कारीगरों का काम बंद

हज़ारों हाउसबोट, होटल के कमरे, टैक्सी सेवाएं, टट्टू संचालक, गाइड और हस्तशिल्प विक्रेता ठप्प पड़ गए हैं. हमले से पहले पूरी क्षमता से चलने वाले होटल खाली पड़े हैं और 90% बुकिंग खत्म हो गई है. कारीगर और छोटे विक्रेता, जिनमें से कई कम मुनाफे पर काम करते थे, ने अपना काम बंद कर दिया है. पख्तून ने कहा, 'हाउसबोट, होटल बंद हैं, कैब ड्राइवर खाली बैठे हैं. बैंकों से लिया कर्ज़ भी उनके लिए समस्या है. लोग परेशान हैं'.

पर्यटन उद्योग जम्मू-कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 8-10% का योगदान देता है. यह सालाना 35-40 हज़ार करोड़ रुपये उत्पन्न करता है और लगभग 45 लाख परिवारों को आजीविका प्रदान करता है. पिछले तीन वर्षों से पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि ने लाखों लोगों को पर्यटन उद्योग में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया था. नए होटल बने, लोगों ने अपनी संपत्तियों को होमस्टे और गेस्ट हाउस में बदला. 75 नए डेस्टिनेशन खोले गए, जिनमें से ज़्यादातर सीमावर्ती इलाकों में थे, जहां लोगों ने पर्यटन उद्योग में वृद्धि को देखते हुए बुनियादी ढांचा बनाया. युवाओं ने लोन लेकर कारें खरीदीं, लेकिन अब सभी ईएमआई चुकाने के लिए परेशान हैं क्योंकि नौकरियां जाने से काम ठप पड़ने से पैसा नहीं है.

इनके काम पर पड़ा असर

पर्यटन उद्योग से जुड़ा या यूं कहें कि इस पर निर्भर कश्मीर का हस्तशिल्प क्षेत्र, जिसमें कश्मीरी शॉल और कालीन, पेपर-माची के सामान, कश्मीरी सूट, अखरोट, केसर और कई अन्य चीज़ें शामिल हैं, बुरी तरह प्रभावित हुआ है. श्रीनगर, पहलगाम और अन्य जगहों पर 4 लाख से ज़्यादा कारीगरों, हज़ारों दुकानदारों, कालीन उत्पादकों और दुकानों में पर्यटकों द्वारा की गई बिक्री में लगभग 5% की गिरावट दर्ज की गई है. एक मोटे अनुमान के अनुसार, 2025 तक हस्तशिल्प क्षेत्र को लगभग ₹8,000-12,000 करोड़ का नुकसान होगा. 

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि पहलगाम के बाद हमले के बाद सैलानी डर गए थे और सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि स्थिति बेहतर है. अब्दुल्ला ने कहा, 'पहलगाम के बाद जब पर्यटकों में डर था और उमर की सरकार वो डर दूर करने के लिए काम कर रही. खुद उमर अब्दुल्ला पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद और कई अन्य जगहों पर गए थे. वो कश्मीर की ओर लोगों को आकर्षित करने के मकसद से काम कर रहे हैं और चेन्नई में हैं'.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu Kashmir Tourism

Trending news

पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
Jammu Kashmir Tourism
पहलगाम हमले से टूरिज्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का नुकसान, बद से बदतर हुए हालात
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
;