सिद्धारमैया का ‘युद्ध की कोई जरूरत नहीं’ वाला बयान PAK मीडिया में वायरल, BJP ने बताया ‘पाकिस्तान रत्न’

Pahalgam Attack India Pakistan War : पहलगाम हमले के बाद 140 करोड़ देशवासी एकजुट होकर पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं. वहीं चंद मुठ्ठीभर लोग ऐसे भी हैं, जिनके बयान को ढाल बनाकर पाकिस्तान का मीडिया भारत की कूटनीतिक कोशिशों की काट निकालने की नाकाम कोशिशें कर रहा है. भारत में अभिव्यवक्ति की आजादी के नाम पर कुछ लोग बयानवीर बनकर घूम रहे हैं. हालांकि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

कुछ ऐसे ही मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था - 'युद्ध की जरूरत नहीं' उसे पाकिस्तानी मीडिया में खूब चलाया जा रहा है. उनका बयान एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में घूमते हुए वायरल हो रहा है. सिद्दारमैया का बयान टीवी न्यूज़ चैनलों के अलावा यू-ट्यूबर्स भी दिखा रहे हैं. लिहाजा बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया. बीजेपी ने कांग्रेस को तुष्टिकरण करने वाली और पाकिस्तान की मददगार पार्टी बताया है.

सिद्दारमैया 'पाकिस्तान रत्न' : बीजेपी

सिद्धारमैया ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर कहा था कि इस हमले ने साफ कर दिया है कि खुफिया इनपुट में गंभीर खामियां थीं. आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सिद्दारमैया ने कहा था कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सीमा पर सख्त और प्रभावी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए.

बीजेपी ने घेरा तो आई सफाई

सिद्धारमैया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के खिलाफ अपने बयान पर उठे विवाद के बाद रविवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि पूरे देश में शांति कायम होनी चाहिए. लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र को सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिद्धारमैया की टिप्पणी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों की ओर इशारा करने और उन्हें ‘पाकिस्तान रत्न’ कहने के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया.

I have observed the debates and discussions, both for and against, surrounding the statement I made about war.

War should always be a nation's last resort — never the first, nor the only option. Only when every other means to defeat the enemy has failed, should a country be…

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 27, 2025