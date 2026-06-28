/पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड का नया वीडियो! POK के मंगला डैम में हथियार के साथ दिखा सैफुल्लाह कसूरी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है. एक्सक्लूसिव तौर पर सामने आए एक वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के मीरपुर स्थित मंगला डैम में हथियार के साथ देखा गया है. वीडियो में वह मोटरबोट पर बैठा दिखाई देता है और कथित तौर पर फायरिंग का अभ्यास करता नजर आ रहा है. हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता, रिकॉर्डिंग की तारीख और परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. भारतीय खुफिया और फॉरेंसिक एजेंसियां वीडियो की तकनीकी जांच में जुटी हैं.
सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. वजह यह है कि इसमें पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी को ऐसे इलाके में देखा गया है, जो पहले भी आतंकी प्रशिक्षण गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है.
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के मीरपुर में स्थित मंगला डैम रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है. विशाल जलाशय, आसपास का दुर्गम इलाका और नियंत्रण रेखा के करीब इसकी स्थिति इसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए लंबे समय से संवेदनशील बनाती रही है. खुफिया एजेंसियां पहले भी इस क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों और आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को लेकर अलर्ट जारी करती रही हैं.
सूत्रों के अनुसार, कुछ महीने पहले भी खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों को मंगला डैम में तैराकी, मोटरबोट संचालन और स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका थी कि इस तरह का प्रशिक्षण घुसपैठ, जलमार्गों के इस्तेमाल और विशेष आतंकी अभियानों की तैयारी का हिस्सा हो सकता है.
अब सामने आए इस नए वीडियो की कई स्तरों पर जांच की जा रही है. डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ वीडियो की प्रामाणिकता, रिकॉर्डिंग का समय, सटीक लोकेशन और वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करने में जुटे हैं. इसके लिए वीडियो का मिलान सैटेलाइट इमेजरी, पहले से उपलब्ध खुफिया इनपुट, निगरानी रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से किया जा रहा है.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा के पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड, प्रशिक्षण शिविरों और आतंकी नेटवर्क पर निगरानी और तेज कर दी है. जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर यह वीडियो प्रमाणित होता है, तो इससे आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों, प्रशिक्षण और उनके ऑपरेशनल पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं.
फिलहाल किसी भी सरकारी एजेंसी ने इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जांच पूरी होने के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां इस वीडियो के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालेंगी.