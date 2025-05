Video: 'आतंकियों को खाना खिलाने-रहने में किया मदद', जांच के लिए पकड़ा तो नदी में छलांग लगाकर दे दी जान, मौत पर विवाद

Imtiaz Ahmad Magray found dead in stream: पहलगाम आतंकी हमले की जांच चल रही है. इसी बीच कुलगाम जिले के तंगमर्ग निवासी इम्तियाज अहमद माग्रे नामक 23 वर्षीय युवक की मौत ने राजनीतिक दलों और सुरक्षा बलों के बीच विवाद पैदा करा दिया है. इम्तियाज का शव रविवार को नदी से बरामद किया गया था. जैसे ही इम्तियाज अहमद माग्रे का शव सुबह-सुबह कुलगाम दक्षिण कश्मीर के वैशव नाले से बरामद किया गया, इलाके के लोग एकत्र हो गए और इलाके में सदमे की लहर देखी गई, परिवार और निवासियों का कहना है कि वह मजदूर था और कुछ दिन पहले ही घर आया था और उसे सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए ले लिया था और अब उसका शव पानी से निकाला गया है. जैसे ही खबर फैली, लोग उसके घर जाते देखे गए.

युवक आतंकवादियों समूह से जुड़ा था?

जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक सकीना इटू ने मृतक युवक के घर जाकर संवेदना व्यक्त की. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं एलजी से मामले की जांच करने का अनुरोध करती हूं और मौत की न्यायिक जांच की मांग करती हूं. उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार परिवार के साथ खड़ी है." बाद में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि डूबा हुआ इम्तियाज अहमद मगरे, आतंकवादी समूहों से जुड़ा ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) था, जो कुलगाम दक्षिण कश्मीर के वैशव नाले में डूब गया. उन्होंने कहा कि जब वह सुरक्षा बलों से बचने की कोशिश कर रहा था, तो वह पुलिस ऑपरेशन के दौरान तेज बहते पानी में कूद गया और उसकी मौत हो गई.

