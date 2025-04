'पत्नी का पैर टूट गया, बस 20 मिनट से हम...', पहलगाम हमले में बचे शख्स ने सुनाई खौफनाक आपबीती

Pahalgam Attack: मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों के खून से होली खेली. आधिकारिक तौर पर 16 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जिसमें नेवी अफसर भी शामिल है. हालांकि सूत्र मरने वालों का आंकड़ा 26 तक बता रहे हैं. लेकिन एक परिवार महज 20 मिनट के अंतर से इस अटैक से बच गया. पहलगाम आतंकी हमला बीते कई वर्षों में दिल दहला देने वाला अटैक है.

'पीछे मुड़कर नहीं देखा'

प्रधानमंत्री ने इसे घृणित बताते हुए आतंकियों को चेतावनी दी है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा. पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है. यह टूरिस्ट्स के पसंदीदा स्पॉट्स में से एक है. इस हमले में बचने वाले एक शख्स ने बताया, 'यह घटना तब हुई जब हम घटनास्थल से निकले ही थे. हमें काफी देर तक गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रहीं. हर कोई उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था. हम घटनास्थल से 20 मिनट की दूरी पर थे. हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि हम बस वहां से भागना चाहते थे.'

#WATCH | Anantnag, J&K | A tourist couple from Maharashtra's Nagpur who were present at the spot of the terrorist attack on tourists in Pahalgam, say, "This incident happened when we had just left the place of the incident. We could hear the sound of firing for a long time.… pic.twitter.com/yXF3JLnSMz

— ANI (@ANI) April 22, 2025