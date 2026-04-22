पहलगाम के हीरो शहीद आदिल शाह के परिवार को नया घर, लेकिन क्यों चर्चा में आए एकनाथ शिंदे?

पहलगाम हमले के शहीद को याद करना ही उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान है. 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार को अब एक नया घर मिला है. आदिल हुसैन शाह, जो पेशे से पोनी ऑपरेटर थे, ने बैसरन घाटी में हुए हमले के दौरान असाधारण साहस दिखाया था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गोलीबारी शुरू होते ही जहां लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं आदिल ने आतंकियों का सामना किया. उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षित निकलने के लिए कहा और खुद एक हमलावर से हथियार छीनने की कोशिश की. इसी दौरान उन्हें कई गोलियां लगीं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 28 वर्षीय आदिल इस हमले में मारे जाने वाले एकमात्र स्थानीय नागरिक थे.

उनकी शहादत के एक साल बाद, अप्रैल 2026 में उनका परिवार पहलगाम के हापतनाड़ गांव में बने नए घर में शिफ्ट हो गया. यह घर पूरी तरह से सुसज्जित है और इसे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पहल पर बनवाया गया है. इस निर्माण पर करीब 10 से 12 लाख रुपये का खर्च आया, जिसे शिंदे की पार्टी ने वहन किया. घर का औपचारिक हस्तांतरण भी ऑनलाइन माध्यम से किया गया.

केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा कई संगठनों ने की मदद

आदिल के परिवार को इस एक साल में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई संगठनों से भी मदद मिली. उन्हें करीब 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई. इसके अलावा, परिवार के सदस्यों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए. आदिल की पत्नी गुलनाज को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा मत्स्य विभाग में स्थायी नौकरी दी गई है. उनके भाई सैयद नजाकत शाह को वक्फ बोर्ड में दैनिक वेतन पर काम मिला है, जबकि दूसरे भाई सैयद नौशाद शाह, जो पहले टैक्सी चलाते थे, अब लगभग 12 लाख रुपये की नई कैब के मालिक हैं.

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बेटे की शहादत पर पिता को गर्व

आदिल के पिता सैयद हैदर शाह ने कहा कि बेटे की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन देशभर से मिले समर्थन और एकनाथ शिंदे की मदद ने उन्हें गर्व और सुरक्षा का एहसास कराया है. वहीं, उनके भाई नौशाद शाह ने कहा कि इस कठिन समय में साथ देने वाले सभी लोगों के वे आभारी हैं. उन्होंने कहा कि आदिल ने सच्ची इंसानियत का परिचय दिया, और एकनाथ शिंदे ने भी उनके दुख को समझते हुए संवेदनशीलता दिखाई.

शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोग

22 अप्रैल, 2026 को, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों ने पहलगाम में 'शहीद स्मारक' पर उस दुखद आतंकी हमले की पहली बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी. यह स्मारक पहलगाम के प्रवेश द्वार पर, पहलगाम के मशहूर 'सेल्फी पॉइंट' के पास स्थित है. यहां जम्मू-कश्मीर सरकार ने बैसारन हमले के पीड़ितों की याद में एक शहीद स्मारक बनवाया है. यह स्मारक काले संगमरमर से बना है. इस पर सभी 26 पीड़ितों के नाम सुनहरे अक्षरों में उकेरे गए हैं. इनमें पूरे भारत से आए 25 पर्यटक और एक स्थानीय निवासी शामिल हैं एक 'पोनी ऑपरेटर' (घोड़ा चालक), जो पर्यटकों को बचाते हुए शहीद हो गया था.

पहलगाम की बरसी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पहलगाम हमले की पहली बरसी पर, कश्मीर के पर्यटन स्थलों, खासकर पहलगाम के चप्पे-चप्पे में सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं. पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, खासकर शहीद स्मारक के पास, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. अधिकारियों ने 22 अप्रैल, 2026 को, जो 2025 के आतंकी हमले की पहली बरसी है, पहलगाम और कश्मीर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी है. सुरक्षा बलों ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पहलगाम रिजॉर्ट क्षेत्र में एक सघन सुरक्षा घेरा तैयार किया है. वाहनों की गहन जांच और स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों की रैंडम पहचान के लिए कई चौकियां (नाके) स्थापित की गई हैं. J&K पुलिस, CRPF, सेना और BSF द्वारा पैदल और मोबाइल गश्त बढ़ा दी गई है, जो पूरे शहर में डॉग स्क्वॉड और लैंडमाइन डिटेक्टरों के साथ सक्रिय है.

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