Pahalgam terror Attack: छुट्टी लेकर अमेरिका से कश्मीर घूमने आए थे, आतंकियों ने ले ली जान; रुला देगी इस परिवार की कहानी

Pahalgam Victims: पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है. देश के अलग-अलग राज्यों से लोग 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहे जाने वाले बैसरन वैली में घूमने पहुंचे थे. इन्हीं में से एक कोलकाता के रहने वाले बिटन अधिकारी भी थे. बिटन पिछले 10 सालों से अमेरिका के फ्लोरिडा में रह रहे थे. 10 दिन पहले ही वे अपने घर कोलकाता आए थे. वहीं से घूमने के लिए परिवार के साथ पहलगाम गए. आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी.

40 साल के बिटन फ्लोरिडा में जॉब करते थे. वे 8 अप्रैल को अपनी पत्नी सोहिनी (37) और तीन साल के बेटे हिरदान के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने होमटाउन कोलकाता आए थे. वहीं से सभी ने कश्मीर घूमने का प्लान बनाया. 24 अप्रैल को उनकी कश्मीर से वापसी थी. लेकिन हमले में उनकी जान चली गई. इस कायराना हमले में बिटन की पत्नी और बच्चा बाल-बाल बच गए.

The bereaved parents of Bitan Adhikary, who was killed in Pahalgam, ask: “Who will provide for us now? Who will give us food?”

Mother added , “There is a deep pain in my heart—what am I to do now? They should have taken my life instead.”#Kashmir #Pahelgam #PahelgamTerroristattack pic.twitter.com/J6JSrUT909

