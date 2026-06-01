पहलगाम हमले का सबसे बड़ा रहस्य, आतंकियों तक कैसे पहुंचा चार साल तक बंद पड़ा मोबाइल?

Jammu-Kashmir Attack: आमतौर पर किसी आतंकी के पास से मोबाइल बरामद होता है तो जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, चैट, लोकेशन और इंटरनेट हिस्ट्री खंगालती हैं. लेकिन पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों के पास मिले एक मोबाइल ने जांचकर्ताओं को बिल्कुल अलग सुराग मिले थे.
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Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक ऐसा सुराग मिला है जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान सीधे पाकिस्तान में मौजूद उस नेटवर्क की ओर मोड़ दिया है, जो आतंकियों को तकनीकी और लॉजिस्टिक मदद पहुंचाता है.
आमतौर पर किसी आतंकी के पास से मोबाइल बरामद होता है तो जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, चैट, लोकेशन और इंटरनेट हिस्ट्री खंगालती हैं. लेकिन पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों के पास मिले एक मोबाइल ने जांचकर्ताओं को बिल्कुल अलग सुराग मिले थे.
यह मोबाइल जनवरी 2021 में पाकिस्तान पहुंचा था. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद अगले चार साल तक इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया. न कोई कॉल, न कोई मैसेज, न इंटरनेट और न ही किसी नेटवर्क पर इसकी मौजूदगी दर्ज हुई. फिर अचानक 2025 में यह फोन एक्टिव होता है और कुछ ही समय बाद पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पास मिल जाता है. यही वह सवाल है जिसका जवाब अब NIA और सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं.
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद सुरक्षा बलों ने महीनों तक आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया. करीब तीन महीने बाद डाचीगाम के जंगलों में मुठभेड़ हुई और तीन आतंकी मारे गए. जांच एजेंसियों के मुताबिक यही तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे. मुठभेड़ के बाद उनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद हुए. देखने में ये आम स्मार्टफोन थे, लेकिन इनके अंदर छिपी जानकारी बेहद असामान्य थी.
जांच में पता चला कि आतंकियों के पास मिला Redmi 9T फोन जनवरी 2021 में पाकिस्तान में आयात किया गया था. यानी यह कोई चोरी-छिपे भेजा गया फोन नहीं था, बल्कि एक कानूनी कारोबारी खेप का हिस्सा था. लेकिन इसके बाद फोन गायब हो गया. चार साल तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और फिर अचानक यह आतंकियों के हाथों में पहुंच गया.
जांचकर्ताओं का मानना है कि किसी ने इस फोन को खास मकसद के लिए संभालकर रखा था और सही समय आने पर इसे आतंकियों तक पहुंचाया गया.
जांच में बरामद दूसरा फोन Redmi Note 12 भी लगभग इसी पैटर्न पर मिला. यह फोन 2023 में पाकिस्तान पहुंचा था. लेकिन इसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ और बाद में यह उसी आतंकी मॉड्यूल के पास पहुंच गया. दो अलग-अलग समय पर आयात किए गए मोबाइलों का वर्षों तक बंद रहना और फिर एक ही आतंकी समूह तक पहुंचना जांच एजेंसियों को किसी बड़े सप्लाई नेटवर्क की ओर इशारा करता दिख रहा है.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोबाइलों में कोई कॉल रिकॉर्ड, चैट या सोशल मीडिया डेटा नहीं मिला. ऐसा लगता है कि आतंकी संपर्क के लिए मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर नहीं थे. लेकिन फोन में कुछ तस्वीरें और डिजिटल नक्शे जरूर मिले. इन तस्वीरों में पहलगाम और बैसरन इलाके की रेकी से जुड़ी जानकारी थी. कुछ फोटो ऐसी भी मिलीं जो बताती हैं कि आतंकी हमले से कई हफ्ते पहले ही इलाके में डेरा डाल चुके थे. एक तस्वीर में पहाड़ी इलाके में लगा टेंट और उसके पास रखा स्टोव दिखाई देता है. इससे संकेत मिलता है कि आतंकी लंबे समय तक वहां रहकर इलाके की निगरानी कर रहे थे.
अब जांच एजेंसियां सिर्फ यह नहीं देख रहीं कि हमला किसने किया.असल कोशिश उस नेटवर्क तक पहुंचने की है, जिसने आतंकियों को मोबाइल, हथियार, ठिकाने और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराईं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि चार साल तक बंद पड़ा मोबाइल आखिर किसके पास था और वह आतंकियों तक कैसे पहुंचा? क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब मिल गया, तो संभव है कि पहलगाम हमले के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क की परतें भी खुल जाएं.
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