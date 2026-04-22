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Hindi Newsदेशउन्हें भुलाया नहीं जाएगा... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर भारतीय सेना की तस्वीर देख दहल जाएगा पाकिस्तान

'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर भारतीय सेना की तस्वीर देख दहल जाएगा पाकिस्तान

हां, भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को जो तस्वीर शेयर की है, वह अपने आप में पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों और उनके आकाओं के लिए वॉर्निंग है. सेना ने तीन शब्दों में साफ लिखा- ऑपरेशन सिंदूर जारी है. उधर, पीएम ने कहा है कि हमले में जान गंवाने वाले लोगों को कभी भुलाया नहीं जाएगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:59 AM IST
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भारतीय सेना का ट्वीट.
भारतीय सेना का ट्वीट.

300 वर्ग किमी के दुर्गम इलाके की स्कैनिंग, 93 दिनों तक दिन-रात लगातार जारी रही तलाश, आखिर में 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया... भारतीय सेना ने 22 अप्रैल, पहलगाम हमले वाले दिन दुश्मन को चेतावनी देते हुए एक तस्वीर शेयर की है. ऑपरेशन महादेव की डिटेल साझा करते हुए सेना ने तीन शब्द लिखे, 'ऑपरेशन सिंदूर जारी है...'. तस्वीर में सिंदूर उसी स्टाइल में लिखा और दिखाया गया, जैसे ऑपरेशन शुरू होने के समय दिखाया गया था. 

सुबह 7 बजे से पहले #SindoorAnniversary के साथ भारतीय सेना के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक्शन में तीन कमांडोज की तस्वीर दिखाई गई. सेना ने तस्वीर के साथ लिखा, 'भारत के खिलाफ किए गए कृत्यों का जवाब मिलना तय है. जस्टिस जरूर मिलेगा. हमेशा.' पहले आप गौर से तस्वीर देखिए. 

पीएम ने लिखा, भारत कभी झुकेगा नहीं

पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा. पीएम ने कहा कि पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं. मेरी संवेदनाएं उन शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं, जो इस अपार क्षति का सामना कर रहे हैं. 

पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक राष्ट्र के रूप में, हम इस दुख और संकल्प की घड़ी में एकजुट हैं. भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा. आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे. 

पहलगाम हमला, फिर भारत का बदला

बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर पहलगाम हमला किया गया था. इस हमले में कुल 26 लोगों की जान चली गई थी. तीन हथियारबंद आतंकियों ने सैलानियों से नाम और धर्म पूछ-पूछकर गोली मारी थी. पाकिस्तान से चलने वाले लश्कर-ए-तैयबा के ही प्रॉक्सी गुट रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. भारत ने इस हमले का बदला लेने के लिए दो हफ्ते के भीतर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जबर्दस्त हमले किए. 

पढ़ें: 3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला रोका जा सकता था

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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