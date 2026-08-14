/आतंकियों को पाताल तक... पहलगाम हमले पर क्या था पीएम मोदी का पहला रिएक्शन? अजीत डोभाल ने खोला राज

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़ा और तुरंत भारत लौट आए. अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बताया है कि भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री के दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या था.
डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूमेंट्री ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में अजीत डोभाल ने उस समय की घटनाओं और सरकार के भीतर हुई शुरुआती बातचीत का जिक्र किया है. इस डॉक्यूमेंट्री में उन अधिकारियों और नेताओं के अनुभव भी शामिल किए गए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियों और उससे जुड़े फैसलों का हिस्सा रहे.
डोभाल के मुताबिक, प्रधानमंत्री के भारत लौटते ही एयरपोर्ट पर एक बैठक हुई. इस दौरान मोदी ने सबसे पहले हमले से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करनी चाही. डोभाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे सीधा सवाल किया था कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है और जिम्मेदार कौन है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि हमले के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी. इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तेजी से काम किया और बहुत कम समय में हमले के पीछे मौजूद लोगों और संगठनों को लेकर तस्वीर साफ हो गई. डोभाल ने खुफिया एजेंसियों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में शानदार काम किया.
डॉक्यूमेंट्री के एक दूसरे हिस्से में अजीत डोभाल ने आतंकियों के खिलाफ भारत के रुख को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा. डोभाल के मुताबिक, भारत का संदेश साफ था कि आतंकियों को चाहे जमीन पर ढूंढना पड़े, आसमान से लेकर पाताल तक उनका पीछा किया जाएगा और उन्हें माफ नहीं किया जाएगा. उनका यह बयान उस समय भारत की रणनीति की ओर इशारा करता है, जब पहलगाम हमले के बाद सरकार के सामने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दबाव था.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए गए बयानों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकेत दिया गया था. अजीत डोभाल ने अब बताया है कि प्रधानमंत्री के ‘ऑपरेशन सिंदूर अभी जिंदा है’ कहने के पीछे क्या संदेश था. डोभाल ने कहा कि इसका मतलब यही है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आखिरी आतंकी का सफाया नहीं हो जाता. प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने शुरुआती बयानों में यह भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. इस बयान को पाकिस्तान के लिए भारत के कड़े संदेश के तौर पर देखा गया था.
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था. इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी. हमले के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात सामने आई थी. इसके करीब दो सप्ताह बाद 6 और 7 मई की दरम्यानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया. भारत के मुताबिक, इस कार्रवाई में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था. इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ठिकाने शामिल थे.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ा. दोनों देशों के बीच कई दिनों तक सैन्य टकराव की स्थिति बनी रही. दोनों ही तरफ से सैन्य कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आईं. 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर सहमति बनी. इसके बाद तनाव कुछ कम हुआ. अजीत डोभाल के ताजा बयान से अब यह भी पता चलता है कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत के शीर्ष सुरक्षा तंत्र में किस तरह जिम्मेदार लोगों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी. प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर पहला सवाल भी इसी दिशा में था-हमला किसने किया और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है?