LoC पर युद्ध की तैयारी! अलर्ट हुए ग्रामीण, जंग से बचने के लिए बंकरों की कर रहे सफाई में जुटे लोग

Pahalgam Terror Attack: बीते दिनों जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने घाटी के लोगगों को फिर से सतर्क कर दिया है. नियंत्रण रेखा (LOC) के पास रहने वाले लोगों ने अंडग्राउंड बंकरों की सफाई शुरु कर दी है. ये उस स्थिति को याद करता है, जो यहां पहले दैनिक हुआ करती थी. लोग 'मोदी बंकरों' को कंबल और बिस्तर जैसी रोजमर्रा की आवश्यक चीजों से भर रहे हैं. गाव के लोग सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

ये 'मोदी बंकर' क्या है?

सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से नागरिकों को बचाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC ) के पास भूमिगत बंकर बनाए गए हैं. इन बंकरों को अनौपचारिक रूप से मोदी बंकर कहा जाता है. इन्हें पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में बनाया गया था. यह बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से शुरू किए गए एक पहल का हिस्सा था. सरकार ने इससे पहले पुंछ और राजौरी जैसे ज्यादा खतरे वाले इलाके में व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकर बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी थी.

घाटी में बनाए गए बंकर

'TOI' की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि साल 2021 में जम्मू में LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगभग 8,000 अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए थे.

#WATCH | Poonch, Jammu and Kashmir | People of Karmarha village near the Line of Control clean the bunkers that were built by the government for the safety of the people pic.twitter.com/pPsmxqE416

— ANI (@ANI) April 26, 2025