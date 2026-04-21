आतंक पर पर्यटन की जीत: पहलगाम में 90% बुकिंग, एक साल बाद फिर गुलजार हुई घाटी

22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए उस दुखद आतंकवादी हमले के एक साल बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी. उस घटना की पहली बरसी नजदीक आते ही घाटी में पर्यटन में एक जबरदस्त उभार देखने को मिल रहा है. 2025 में उस घटना के कारण पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी, वहीं अब पहलगाम और अन्य मशहूर पर्यटन स्थल फिर से लोगों की चहल-पहल से गूंज रहे हैं, जो पर्यटन के मजबूत वापसी को दर्शाता है. जैसे-जैसे 22 अप्रैल, 2025 के आतंकवादी हमले की पहली बरसी नजदीक आ रही है, एक खास स्मारक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए उन 26 पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का एक मुख्य केंद्र बनता जा रहा है.

यह स्मारक सरकार द्वारा बनवाया गया एक स्मारकहै जिसे अक्सर 'शहीद मार्ग' कहा जाता है. पहलगाम के मशहूर 'सेल्फी पॉइंट' के पास, लिद्दर नदी के किनारे यह बनाया गया है. यह उन 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी वाले की याद में एक स्थायी जगह के तौर पर बनाई गई है, जो बैसरन के मैदान में हुए घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में मारे गए थे. इस स्मारक पर उन सभी 26 पीड़ितों के नाम लिखे हैं, जिससे आने वाले लोग फूल चढ़ा सकें, मोमबत्तियां जला सकें और प्रार्थना कर सकें. पहलगाम घूमने आने वाले पर्यटक अब इस 'शहीदी स्मारक' पर रुकना जरूरी समझते हैं; जब वे उन खोए हुए लोगों के नाम पढ़ते हैं, तो उनका मन मौज-मस्ती से हटकर गहरी सोच और शांति की ओर मुड़ जाता है.

एक महीने में 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटकों की उपस्थिति

पर्यटन को बढ़ावा देते हुए सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले एक महीने में ही 2.5 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने श्रीनगर के मशहूर 'इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन' का दौरा किया है. यह भारी भीड़ इस बात को उजागर करती है कि कश्मीर आज भी घूमने के लिए एक बेहद आकर्षक और जरूरी जगह पर्यटकों के लिए है. अधिकारियों और स्थानीय लोगों द्वारा इस भारी भीड़ की मौजूदगी को उन आतंकवादियों और उनके सीमा पार बैठे आकाओं को एक करारा जवाब माना जा रहा है, जिनका मकसद यहां की शांति और पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था.

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पर्यटकों की उपस्थिति में बंपर उछाल

बड़ी संख्या में वापस लौटे पर्यटक सुरक्षा बलों पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं. कई पर्यटकों ने बताया है कि उनका यहां आने का फैसला पिछली घटनाओं के बजाय मौजूदा जमीनी हकीकतों पर आधारित है. कई लोगों ने इस इलाके को सुरक्षित बताते हुए यहां के लोगों की मेहमाननवाजी को सराहा. अगर पर्यटकों के आने के डेटा की तुलना करें, तो पिछले साल अप्रैल में हमले के बाद पहलगाम में 0% बुकिंग थी और आज अप्रैल में, पहलगाम में 90% बुकिंग है. पर्यटकों का कहना है कि माहौल डर से पूरी तरह बदलकर भरोसे वाला हो गया है.

पहलगाम में शुरू हुआ अनोखा डिजिटल पहचान सिस्टम

भरोसा बनना और सुरक्षित महसूस होना प्रशासन और स्थानीय समुदाय का भरोसे की कमी को दूर करने और सुरक्षा पक्की करने के लिए उठाते गए कदम का परिणाम हैं. पहलगाम में सभी पर्यटन सेवा देने वालों के लिए एक अनोखा डिजिटल पहचान सिस्टम QR कोड शुरू किया गया है. टूरिस्ट इन कोड को स्कैन करके पोनी ऑपरेटरों, शॉल वेंडरों और दुकानदार मालिकों और कई आनी पर्यटन से जुड़े लोगों की सही पहचान, रजिस्ट्रेशन और पुलिस-क्लियरेंस का स्टेटस तुरंत वेरिफाई कर सकते हैं. सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए, प्रशासन ने QR कोड-आधारित ट्रैकिंग के तरीके शुरू किए हैं. ये कोड टैक्सी ड्राइवरों, दुकानदारों, होटल स्टाफ और टूरिस्ट गाइडों को दिए गए हैं. यह सिस्टम GPS-आधारित मॉनिटरिंग की भी सुविधा देता है, जिससे सुरक्षा की एक और परत जुड़ जाती है.

हमले के बाद 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए थे

हमले के बाद, लगभग 48 पर्यटन स्थलों को सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था. इनमें से ज्यादातर जगहें अब धीरे-धीरे फिर से खुल गई हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 2026 आखिर तक सभी जगहें पूरी तरह से चालू हो जाएं. लेकिन कुछ जगहें, जो घने जंगलों वाले इलाकों में हैं, अभी भी बंद हैं. बैसरन घाटी, जिसे अक्सर 'मिनी स्विट्जरलैंड' कहा जाता है. अभी भी आम लोगों के लिए आधिकारिक तौर पर बंद है, जबकि पहलगाम शहर और आस-पास के दूसरे इलाकों में पर्यटन फिर से बढ़ रहा है. यह मैदान जहां 22 अप्रैल, 2025 को वह दुखद आतंकी हमला हुआ था, सुरक्षा कारणों से अभी भी 'नो-एंट्री जोन माना जाता है, ऐसा सुरक्षा बलों का कहना है.

बैसरन घाटी की ओर जा रहें ढेरो पर्यटक

बैसरन की तरफ जाने वाला रास्ता अभी एक ऐसे मोड़ पर रुक जाता है, जहां जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक बैरिकेड लगा रखा है, ताकि कोई भी ऊपर की तरफ न जा सके. जो टूरिस्ट कीचड़ भरे रास्ते पर आगे जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पुलिस और CRPF के जवान वापस भेज देते हैं. सुरक्षा कारणों से, इस सुरक्षा बैरिकेड पर फोटो खींचने या शूट करने की भी इजाजत नहीं है. हालांकि, आस-पास की दूसरी जगहें, जैसे बेताब घाटी और अरु घाटी, है खुली हैं और वहां कड़ी सुरक्षा के बीच पर्यटकों की बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं.

खुफिया रिपोर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

22 अप्रैल, 2025 को हुए उस आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले पहलगाम और कश्मीर घाटी की दूसरी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है. अधिकारी इस बरसी को एक बहुत ही संवेदनशील मौके के तौर पर देख रहे हैं और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए मल्टी टायर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है. QR कोड सिस्टम के अलावा, सुरक्षा बलों ने दिन-रात गश्त बढ़ा दी है. मुख्य टूरिस्ट जगहों पर निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है. खुफिया रिपोर्टों के बाद सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं; इन रिपोर्टों में पर्यटन सेक्टर को फिर से पटरी से उतारने की नई धमकियों की आशंका जताई गई है। जिसके चलते विदेशियों और इमिग्रेशन एक्ट को लागू करने में भी सख्ती बरती जा रही है.

जन्नत की खूबसूरती का लुत्फ उठाने लौटे पर्यटक

पहलगाम आने वाले पर्यटक को यहां काफी सुरक्षित महसूस हो रहा है. वे इसका श्रेय वहां तैनात सुरक्षा बलों की मौजूदगी और टूरिस्ट जगहों के मुख्य स्थानों पर लगाए गए CCTV कैमरों और FRS (चेहरा पहचानने वाले सिस्टम) कैमरों को देते हैं. चाहे पहलगाम में एंट्री हो या दूसरे पर्यटन स्थल पर, हर जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं. अधिकारी टूरिज्म में आई इस तेजी को सिर्फ एक आर्थिक रिकवरी के तौर पर ही नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं. जैसे-जैसे हजारों लोग इस जन्नत की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए यहां लौट रहे हैं, पहलगाम अब रिकवरी के एक प्रतीक के तौर पर खड़ा है, जहां अब यादें और नई शुरुआत, दोनों साथ-साथ चल रही हैं.

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