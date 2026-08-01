/पहलगाम से महज 58 किलोमीटर दूर गूंजीं गोलियां, डेढ़ साल बाद आतंकवाद का नया टारगेट क्यों बना कुलगाम? 10 दिन में 3 हत्याएं

Kulgam Terror Attack: कश्मीर घाटी में आतंकवाद एक बार फिर अपने पुराने और खौफनाक ढर्रे पर लौटता दिख रहा है. अमरनाथ यात्रा के अहम पड़ाव पहलगाम से महज 58 किलोमीटर दूर स्थित कुलगाम जिला अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है. करीब डेढ़ साल के शांत माहौल के बाद आतंकियों ने अपनी पुरानी 'टारगेट किलिंग' की रणनीति को फिर हवा दी है. बीते महज 10 दिनों के भीतर तीन बेकसूरों की हत्या ने घाटी से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा तंत्र के कान खड़े कर दिए हैं.
ताजा वारदात दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लम इलाके की है. शुक्रवार की ढलती शाम, जब दिनभर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद मजदूर अपने ठिकानों पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक पहुंचे हथियारबंद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जानकारी के अनुसार, दीपक रात्रे ने गोलियों का शिकार बनने के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि गंभीर रूप से घायल भूपिंदर को पहले अनंतनाग और फिर श्रीनगर के SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां शनिवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और अपने परिवारों का पेट पालने कश्मीर आए थे. इस खूनी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है.
घटना के तुरंत बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर तेजी से फैली कि आतंकियों ने ईंट भट्ठे पर पहुंचकर पहले मजदूरों के नाम और पहचान-पत्र (ID Cards) पूछे और उनके गैर-कश्मीरी होने की पुष्टि के बाद गोलियों से भून दिया. हालांकि, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस तरह आईडी कार्ड देखकर हत्या करने की बात से साफ इनकार किया है. पुलिस का कहना है कि यह हमला केवल दहशत फैलाने के मकसद से किया गया अंधाधुंध फायर था. फिलहाल पूरी घाटी में हाई-अलर्ट जारी कर हमलावरों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है.
घाटी में बीते 10 दिनों का घटनाक्रम बेहद चिंताजनक रहा है. बता दें कि 22 जुलाई को अनंतनाग में भीड़-भाड़ वाले लाल चौक इलाके में पुलिस हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन की बेहद करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसके बाद 31 जुलाई को कुलगाम में ईंट भट्ठे पर हमला कर छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों दीपक और भूपिंदर को मौत के घाट उतारा गया.
सुरक्षा जानकारों के मुताबिक, जब भी सुरक्षा बलों के कड़े एक्शन से आतंकियों का कमर टूटता है, तो वे बौखलाहट में निहत्थे प्रवासियों को निशाना बनाते हैं. ईंट भट्ठों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर सुरक्षा घेरे से बाहर होते हैं. आतंकियों का मुख्य मकसद बाहरी कामगारों में खौफ पैदा करना, घाटी की आर्थिक गतिविधियों को ठप करना और मीडिया में सुर्खियां बटोरना होता है. 2019, 2021 और 2024 के बाद 2026 में हुई यह वारदात साबित करती है कि सीमा पार बैठा आतंकी इकोसिस्टम अब भी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है.
इस बीच, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के दो निर्दोष प्रवासी मजदूरों की बर्बर हत्या पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरा दुख और कड़ा आक्रोश जताया है. मुख्यमंत्री ने इस कायरना हरकत की पुरजोर निंदा करते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों का खून बहाने वाली ऐसी वारदातों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े मुआवजे का ऐलान किया है:
₹10 लाख: मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाएंगे.
₹6 लाख: जिला प्रशासन की ओर से तत्काल सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे.
इस तरह दोनों मृतकों के परिजनों को कुल ₹16-16 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी.
Chief Minister has strongly condemned the dastardly killing of two labourers in Kulgam and expressed profound grief over the loss of innocent lives.
He announced ex-gratia relief of ₹10 lakh each from the Chief Minister’s Relief Fund for the next of kin of the deceased. This…
Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 1, 2026
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस बेहद कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. बेगुनाहों की जान लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे.