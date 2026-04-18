Advertisement
trendingNow13183771
Hindi Newsदेशबिल गिरने पर कांग्रेसियों के उत्सव की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर जमकर बरसे PM मोदी

बिल गिरने पर कांग्रेसियों के उत्सव की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर जमकर बरसे PM मोदी

PM Modi Speech on Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2026: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi speech: (Live Grab)
PM Modi speech: (Live Grab)

PM Modi 08.30 pm speech: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल के गिरने का जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्वार्थ की वजह से इस बिल को पारित नहीं होने दिया. पीएम मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति सब देख रही है, बिल गिरा तो मुझे बहुत दुख हुआ. महिलाएं कभी अपना अपमान नहीं भूल सकती हैं. पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'बिल गिरने पर कांग्रेसियों के उत्सव की कसक हर नारी के दिल में रहेगी. कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी. जब नारी हित का प्रस्ताव गिरा, तब कुछ दलों के लोग तालियां बजा रहे थे. यह सिर्फ मेज थपथपाना नहीं था, बल्कि नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट थी.'

बिल की भ्रूण हत्या की गई: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा, 'देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका. इन लोगों ने देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के सपनों को बेरहमी से कुचल दिया. सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका. इन लोगों ने बिल को सहयोग न देकर बिल की भ्रूण हत्या कर दी.'

नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती: पीएम मोदी 

पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी एंटी रिफॉर्म पार्टी है, लेकिन हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है. जब कुछ लोगों के लिए दलहित सबकुछ हो जाता है. दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देशहित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है. इस बार भी यहीं हुआ. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है. नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती. देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था.'

Add Zee News as a Preferred Source
fallback
(फोटो क्रेडिट: @narendramodi)

जनता कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को सजा देगी: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश की सभी माताओं और बहनों से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि यह प्रयास सफल नहीं हो पाया. महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी. इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है. जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे.

 

हर रुकावट को दूर करके रहेंगे: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं देश की सभी महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हम हर हाल में महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे. हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन हम हारेंगे नहीं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल एक दिन जरूर पास होगा. हम मौका देख रहे हैं. बीजेपी का संकल्प अक्षुण्ण है. कल हमारे पास संख्याबल नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए. हमारा संकल्प अजेय है. हमारे पास आगे और मौके आएंगे. हम महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे. आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को मुझे पूरा करना है.'

(यह भी पढ़ें-महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

PM Modi speechpm modi address to nationWomen Reservation Bills

Trending news

चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू लेकर हज के लिए रवाना हुए कश्मीरी
Kashmir news
चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू लेकर हज के लिए रवाना हुए कश्मीरी
समान सैलरी से लेकर मैटरनिटी लाभ तक, भारतीय महिलाओं को मिलते हैं ये अधिकार
Women rights
समान सैलरी से लेकर मैटरनिटी लाभ तक, भारतीय महिलाओं को मिलते हैं ये अधिकार
अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वालों पर बरस कर बोले मोदी- फिर लाएंगे बिल
PM Modi speech
अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वालों पर बरस कर बोले मोदी- फिर लाएंगे बिल
घाटी में 85 सालों बाद कश्मीरी कुंभ की वापसी, 10 दिन तक होगा आयोजन
Jammu-Kashmir News
घाटी में 85 सालों बाद कश्मीरी कुंभ की वापसी, 10 दिन तक होगा आयोजन
बिल गिरने पर कांग्रेसियों के जश्न की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर बरसे PM
PM Modi speech
बिल गिरने पर कांग्रेसियों के जश्न की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर बरसे PM
नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?
PM Modi speech
नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज रात बात करूंगा, कोयंबटूर में DMK पर गरजे मोदी
Nari Shakti Vandan Adhiniyam
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज रात बात करूंगा, कोयंबटूर में DMK पर गरजे मोदी
LPG के बाद अब बिजली का झटका, महंगी होने जा रही इलेक्ट्रिसिटी; कितना यूनिट बढ़ेगा बिल
Bengaluru
LPG के बाद अब बिजली का झटका, महंगी होने जा रही इलेक्ट्रिसिटी; कितना यूनिट बढ़ेगा बिल
पोंगल पर खजूर कौन खाता है, बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, क्या कहेंगे बंसल?
Lenskart
पोंगल पर खजूर कौन खाता है, बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, क्या कहेंगे बंसल?
फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा
G20 Satellite
फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा