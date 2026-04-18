बिल गिरने पर कांग्रेसियों के उत्सव की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर जमकर बरसे PM मोदी

PM Modi Speech on Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2026: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका.
Trending Photos
PM Modi 08.30 pm speech: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल के गिरने का जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्वार्थ की वजह से इस बिल को पारित नहीं होने दिया. पीएम मोदी ने कहा कि देश की नारी शक्ति सब देख रही है, बिल गिरा तो मुझे बहुत दुख हुआ. महिलाएं कभी अपना अपमान नहीं भूल सकती हैं. पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'बिल गिरने पर कांग्रेसियों के उत्सव की कसक हर नारी के दिल में रहेगी. कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी. जब नारी हित का प्रस्ताव गिरा, तब कुछ दलों के लोग तालियां बजा रहे थे. यह सिर्फ मेज थपथपाना नहीं था, बल्कि नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर चोट थी.'
प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा, 'देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया और उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका. इन लोगों ने देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के सपनों को बेरहमी से कुचल दिया. सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो सका. इन लोगों ने बिल को सहयोग न देकर बिल की भ्रूण हत्या कर दी.'
पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी एंटी रिफॉर्म पार्टी है, लेकिन हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है. जब कुछ लोगों के लिए दलहित सबकुछ हो जाता है. दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को, देशहित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है. इस बार भी यहीं हुआ. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है. नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती. देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तब वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था.'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश की सभी माताओं और बहनों से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि यह प्रयास सफल नहीं हो पाया. महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी. इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है. जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे.
My address to the nation. https://t.co/2Vyx15A4rx
— Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2026
पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं देश की सभी महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हम हर हाल में महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे. हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन हम हारेंगे नहीं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल एक दिन जरूर पास होगा. हम मौका देख रहे हैं. बीजेपी का संकल्प अक्षुण्ण है. कल हमारे पास संख्याबल नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए. हमारा संकल्प अजेय है. हमारे पास आगे और मौके आएंगे. हम महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे. आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को मुझे पूरा करना है.'
(यह भी पढ़ें-महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इसका माइलेज?)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.