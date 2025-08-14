PAK आर्मी चीफ का '15 अगस्त' वाला 'खूनी प्लान' हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा; सबूत आ गए सामने
Asim Munir plan Exposed: पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का '15 अगस्त' का प्लान क्या है, जो अब एक्सपोज हो गया है. पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने सनसनीखेज खुलासा किया है और बताया है कि अगस्त में हमला प्लान किया गया है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:18 PM IST
PAK Army Chief Asim Munir Bloody Plan: जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है. सीमा पर बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) ने छिपकर अटैक किया, जिसमें एक भारतीय जवान शरीद हो गया. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि असीम मुनीर के बैट आर्मी ने यह अटैक क्यो किया? यह अटैक इसलिए किया गया, ताकि एलओसी के जरिए आतंकियों को भारत में घुसपैठ करा सकें और उसके बाद भारत में खूनी साजिश को अंजाम दें, जिसका प्लान खुद आसीम मुनीर ने किया. लेकिन, मुनीर का '15 अगस्त' का प्लान क्या है, जो अब एक्सपोज हो गया है.

पाकिस्तान करा रहा घुसपैठ

पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना की एक चौकी पर हमला किया. यह घटना टिक्का पोस्ट नामक भारतीय अग्रिम चौकी और चुरुंडा गांव के पास हुई, जिसमें भीषण गोलीबारी हुई. बताया जा रहा है कि BAT ने अग्रिम चौकी और दूसरी तरफ से घुसपैठियों के घुसपैठ की योजना बनाई थी, लेकिन सक्रिय सैनिकों ने BAT और घुसपैठ दोनों की कोशिशों को नाकाम कर दिया.

मुल्ला मुनीर की  साजिश नाकाम

पाकिस्तान की BAT इकाइयां, जिनमें विशेष सेवा समूह (SSG) के जवान और लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के आतंकवादी शामिल हैं. जिनकी ट्रेनिंग सीमा पार होती है, जिसमें सिर कलम करने जैसी क्रूर रणनीतियां शामिल होती हैं. खुफिया जानकारी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को घुसाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और नियंत्रण रेखा पर शांति भंग करने की भी कोशिश कर रहा है. दुश्मनों की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम? जानें सबकुछ

मुनीर की 'खूनी प्लान' हुआ एक्सपोज

पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने सनसनीखेज खुलासा किया है और बताया है कि अगस्त में हमला प्लान किया गया है. आदिल रजा ने बताया है कि असीम मुनीर और हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ 'खूनी प्लान' किया है और इस बार टारगेट कश्मीर नहीं, बल्कि नई दिल्ली है. आदिल ने दावा किया है कि उन्होंने प्लान को एक्सपोज कर दिया है तो हो सकता है कि वो इसमें बदलाव कर दें, लेकिन अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा है.

आदिल रजा के दावे का सबूत आया सामने

पाक सेना के पूर्व मेजर आदिल रजा ने चंद रोज पहले ये खुलासा किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि अब इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं. हाफिज सईद और असिम मुनीर का टेरर प्लान नंबर-1 ये है कि आतंकियों के घुसपैठ के लि उरी सेक्टर में पाकिस्तान की बैट आर्मी का अटैक. हाफिज-मुनीर का प्लान नंबर-2 मुरीदके में लश्कर के खूंखार आतंकियों की ट्रेनिंग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

