बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार, क्या होने वाला है 'ऑपरेशन सिंदूर-2'?

Jammu Kashmir Latest News: जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे संवेदनशील अखनूर सेक्टर में गुरुवार को सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की ओर से आया एक संदिग्ध गुब्बारा बरामद किया. यह गुब्बारा परगवाल पुलिस पोस्ट क्षेत्र के चिब मोहल्ला के पास चिनाब नदी के किनारे मिला. शुरुआती जांच में इसे सीमा पार से भेजी गई एक संभावित जासूसी या संदेशवाहक सामग्री माना जा रहा है. सुरक्षा बलों ने तत्काल पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. लगातार ऐसे गुब्बारों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है.
दिल्ली बम धमाके मामले में 4 और गिरफ्तार
सीमा पर इन संदिग्ध गतिविधियों के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली बम धमाके की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों के साथ इस केस में कुल गिरफ्तारी संख्या 6 हो गई है. NIA ने इन आरोपियों को श्रीनगर से हिरासत में लिया. इसके लिए पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सेशंस जज से प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए थे.
NIA Arrests 4 more Prime Accused in Red Fort Blast Case, Taking total to 6 pic.twitter.com/mLPFiFndTg
— NIA India (@NIA_India) November 20, 2025
जिन आरोपियों को NIA ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई निवासी पुलवामा, डॉ. अदील अहमद राठर निवासी अनंतनाग, डॉ. शाहीन सईद निवासी लखनऊ और मुफ्ती इरफ़ान अहमद वागे निवासी शोपियां हैं.
वारदात को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल
NIA के अनुसार, इन चारों आरोपियों ने लाल किले के पास हुए धमाके में अहम भूमिका निभाई और घटना को अंजाम देने की साजिश में वे सक्रिय रूप से शामिल थे. इस हमले में कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. एजेंसी का दावा है कि यह समूह आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा था. चारो आतंकियों को 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया गया है. NIA ने कोर्ट से उनकी 15 दिन की कस्टडी मांगी थी.
क्या शुरू होने वाला है सिंदूर-2?
अखनूर में पाकिस्तान से आए संदिग्ध गुब्बारे की बरामदगी और श्रीनगर से आतंक-साजिश से जुड़े चार लोगों की गिरफ्तारी, दोनों घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई सतर्कता को दर्शाती हैं. यह भी माना जा रहा है कि इन घटनाओं के मद्देनज़र केंद्र सरकार आने वाले दिनों में “ऑपरेशन सिंदूर-2” जैसे व्यापक सुरक्षा ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिसमें सीमा सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क पर नकेल और आंतरिक सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत बनाया जाएगा.
