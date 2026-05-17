दहशत फैलाने लाहौर से आया कश्मीर, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट बन गया 'मकसद', श्रीनगर में धरे गए लश्कर आतंकी की अजब कहानी

जांच एजेंसियों ने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में आतंकी मोहम्मद उस्मान जट्ट उर्फ ‘चाइनीज’ कई बार क्लिनिक जाना पड़ा और कुछ रातें श्रीनगर में रुकना भी पड़ा. इसी दौरान उसके संपर्क और आवाजाही पर नजर रखने से पुलिस को अहम सुराग मिले.
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पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने के इरादे से भेजा गया एक लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का आतंकी उस वक्त चर्चा में आ गया, जब जांच में पता चला कि उसने अपने मिशन के दौरान श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, लाहौर का रहने वाला मोहम्मद उस्मान जट्ट उर्फ ‘चीनी’ एक प्रशिक्षित LeT ऑपरेटिव था. उसे सीमा पार कर कश्मीर घाटी में स्लीपर सेल तैयार करने और आतंकी हमलों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन पूछताछ में सामने आई कहानी ने जांच अधिकारियों को भी चौंका दिया.
बताया जा रहा है कि शुरुआती मिशन के बाद उसका मकसद धीरे-धीरे बदलने लगा. आतंकवादी कैंपों में जिस तरह कश्मीर की तस्वीर दिखाई जाती थी, घाटी में पहुंचकर उसे हालात उससे बिल्कुल अलग नजर आए. श्रीनगर पुलिस ने अप्रैल की शुरुआत में उस्मान जट्ट को अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा के साथ गिरफ्तार किया था. अबू हुरैरा को लश्कर का सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला आतंकी बताया गया है. बाद में इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई.
पूछताछ के दौरान उस्मान ने कथित तौर पर बताया कि पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों में कश्मीर को लेकर जो माहौल बनाया जाता है, जमीन पर वास्तविकता उससे काफी अलग थी. उसने दावा किया कि घाटी में लोगों की सामान्य जिंदगी और माहौल देखकर उसके इरादों में बदलाव आने लगा. इसी दौरान उसने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया, जो जांच एजेंसियों के लिए हैरानी का विषय बन गया. अधिकारियों का मानना है कि वह लंबे समय तक सामान्य नागरिक की तरह रहकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था.
फिलहाल NIA इस बात की जांच कर रही है कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में था, उसका नेटवर्क कितना बड़ा था और घाटी में स्लीपर सेल खड़ा करने की साजिश कितनी आगे बढ़ चुकी थी. लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षित आतंकी मोहम्मद उस्मान जट्ट उर्फ ‘चाइनीज’ जम्मू-कश्मीर में बड़े आतंकी मिशन के साथ दाखिल हुआ था, लेकिन उसकी कहानी ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया. पूछताछ में सामने आया कि आतंक फैलाने के इरादे से भारत आया यह शख्स अपने बाल झड़ने की समस्या को लेकर बेहद परेशान था और इसी वजह से उसने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट कराने का फैसला किया.
जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, जट्ट कई वर्षों से गंभीर हेयर लॉस से जूझ रहा था. बाल झड़ने की वजह से उसका आत्मविश्वास बुरी तरह प्रभावित हुआ था. उसे लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सुविधा सिर्फ पश्चिमी देशों में अमीर लोगों के लिए उपलब्ध होती है. लेकिन उसकी सोच तब बदली, जब उसकी मुलाकात पाकिस्तानी आतंकी जरगाम के जरिए श्रीनगर के एक दुकानदार से कराई गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह दुकानदार ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) नेटवर्क का भरोसेमंद सदस्य निकला. खास बात यह थी कि वह खुद भी हेयर ट्रांसप्लांट करा चुका था. बताया जा रहा है कि जट्ट ने लंबे समय तक उसे मनाया और आखिरकार उसी की मदद से श्रीनगर के एक क्लिनिक तक पहुंच बना ली.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में कई बार क्लिनिक जाना पड़ा और कुछ रातें श्रीनगर में रुकना भी पड़ा. इसी दौरान उसके संपर्क और आवाजाही पर नजर रखने से पुलिस को अहम सुराग मिले. पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर श्रीनगर पुलिस ने उत्तर कश्मीर और श्रीनगर शहर में सक्रिय पूरे OGW नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया. हेयर ट्रांसप्लांट पूरा होने के बाद जट्ट ने अपनी पहचान छिपाते हुए जम्मू तक पैसेंजर गाड़ी से सफर किया. वहां से वह स्लीपर बस पकड़कर पंजाब पहुंचा और आखिर में मलेरकोटला में जाकर ठहर गया. जांच में यह भी सामने आया कि वहां वह ज्यादातर समय तुर्की टीवी सीरियल देखने और अंग्रेजी सीखने में बिताता था.
पूछताछ में उसने यह भी कबूल किया कि उसका अगला लक्ष्य भारत में फर्जी दस्तावेज तैयार करना था. वह आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाद में पासपोर्ट हासिल कर देश से भागने की योजना बना रहा था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह एक दूसरे घुसपैठिए के रास्ते पर चलना चाहता था, जो नकली दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार होकर अब खाड़ी देशों में कहीं छिपा हुआ बताया जाता है.
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