/अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी; पुलिस के हत्थे चढ़ा पाकिस्तान का मददगार, खतरनाक थे मंसूबे

Amarnath Yatra: देश दुनिया से हर साल भक्त बाबा बर्फानी का दर्शन करने जाते हैं. इस साल यात्रा से पहले जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पाकिस्तानी आतंकियों के मुख्य मददगार हाजी लतीफ को कठुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच के मुताबिक, हाजी लतीफ कई सालों से पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स के संपर्क में था.
इसे लेकर जांच एजेंसियों का दावा है कि उसने 12 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने में अहम भूमिका निभाई. उसने घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, सुरक्षित ठिकाने और दूसरी मदद दी. अधिकारियों का मानना है कि वह लंबे समय से बॉर्डर पार के आतंकी नेटवर्क के लिए मददगार के तौर पर काम कर रहा था.
सुरक्षा एजेंसियां अब हाजी लतीफ से पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके, ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की पहचान की जा सके, घुसपैठ के रास्तों का पता लगाया जा सके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे के बारे में और खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा सके.
अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू में स्थापित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को यात्रा सुरक्षा का केंद्रीय नर्व सेंटर बनाया गया है. यहां से यात्रा मार्ग, बेस कैंप, संवेदनशील इलाकों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी रखी जा रही है. यात्रा 3 जुलाई से शुरू होनी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है.
यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच रियल-टाइम समन्वय के लिए आधुनिक संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस वर्ष तकनीक आधारित निगरानी के कारण पूरे यात्रा मार्ग पर निगरानी क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर डिजिटल मॉनिटरिंग और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय रहेगी.