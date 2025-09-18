DNA: अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?

DNA Analysis: आज हम डीएनए में सबसे पहले भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान और सबसे असरदार मुस्लिम देश सउदी अरब के बीच रक्षा समझौते का विश्लेषण करेंगे लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि इस समझौते की सबसे बड़ी हाई लाइट क्या है. ये समझौता कहता है कि अगर पाकिस्तान या सउदी अरब में किसी एक के खिलाफ आक्रमण होता है तो इसे दोनों के खिलाफ युद्ध माना जाएगा. एक तरह से ये रक्षा समझौता सउदी और पाकिस्तान की रक्षा जुगलबंदी है जिसे भारत के लिए चैलेंज माना जा रहा है क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसे समझ लीजिए. अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठाता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा, बल्कि सऊदी पर भी हमला माना जाएगा. तो क्या सउदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते से आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई पर असर पड़ेगा.

क्या अब पाकिस्तान को सऊदी अरब का कवच मिल जाएगा और इसकी आड़ में पाकिस्तान, भारत में आतंक एक्सपोर्ट करता रहेगा क्या सऊदी शील्ड से पाकिस्तान की ताकत बढ़ जाएगी. इन सवालों के साथ ये भी समझना पड़ेगा कि सऊदी अरब इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान से अपने रिश्तों में किस तरह संतुलन बनाकर रखेगा आज डीएनए में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे डीएनए में आपको बताएंगे कि इस रक्षा समझौते की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की तैयारी क्या होगी? हमने डीएनए में आपको इस्लामिक नेटो के विचार की खबर भी दिखाई थी आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील के साथ इस्लामिक नेटो की शुरूआत हो गई है ?

लेकिन सबसे पहले आप सउदी अरब और पाकिस्तान के बीच डील के बारे में सब कुछ जान लीजिए. आखिरकार दोनों देशों के रक्षा-समझौते के मसौदे में क्या क्या कहा गया है ? और क्या क्या छिपाया गया है. ये समझौता दोनों देशों के लिए कितना अहम था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि समझौते पर साइन करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी कैबिनेट अचानक रियाद की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए पाकिस्तान में भी लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी. इस समझौते की खबर अचानक पाकिस्तान के लोगों को उस वक्त मिली, जब रियाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रक्षा-समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है.

इस समझौते में यह कहा गया है कि किसी भी देश पर हमले को दूसरे देश पर हमले के रूप में देखा जाएगा. इसका मतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ किए गए हमले का संयुक्त रूप से जवाब देंगे. दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति, और खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता भी किया है भारतीय सुरक्षा के लिए यह खतरा हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान की पारंपरिक सेना को सऊदी अरब के पास मौजूद आधुनिक हथियारों और डिफेंस सिस्टम का सहयोग मिलेगा. समझौते में परमाणु सुरक्षा का सीधे-सीधे जिक्र नहीं है लेकिन एक सऊदी अधिकारी ने कहा है ये समझौता सभी सैन्य साधनों के लिए है यानी पाकिस्तान अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए करेगा.

जिस वक्त इज़रायल का गाजा पर हमला जारी है और कतर में भी उसने हमास आतंकियों को निशाना बनाया है. इस बीच इस समझौते में इज़राइल के लिए बड़ा मैसेज छिपा है. इस समझौते के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब इज़राइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं. सऊदी अरब पहले ही यह संकेत दे चुका है अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे, तो वह भी परमाणु हथियार विकसित करने पर विचार करेगा। इसके बाद ये चर्चा भी हो रही है कि क्या सऊदी पाकिस्तान से परमाणु हथियार हासिल कर सकता है. अब देखिए कि इधर सऊदी-पाकिस्तान में डील हुई और उधर पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाने लगी. पाकिस्तान में इस बात की खुशी है कि सउदी से रक्षा समझौता करके पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है. इसलिए आज आपको इस समझौते पर पाकिस्तान से आई प्रतिक्रिया भी सुननी चाहिए.

वैसे पाकिस्तान और सउदी अरब के बीच समझौते से सिर्फ पाकिस्तान नहीं चीन भी बहुत खुश है. ग्लोबल टाइम्स ने समझौते की तारीफ करते हुए इसे कतर पर इज़रायल हमले का इफेक्ट बताया है जबकि चीन के एक्सपर्ट लियू झोंगमिन ने इसे सीधे भारत से जोड़ दिया है. झोंगमिन ने कहा इस समझौते का मुख्य प्रावधान-किसी एक पर हमले को दोनों पर हमला मानना. औपचारिक गठबंधन संधियों में दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी जैसा है सऊदी अरब के लिए, ये अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने का संकेत है वहीं, पाकिस्तान के लिए, ये भारत को लेकर संतुलन बनाने का भी काम करता है. यानी चीन को भी लगता है अब भारत-पाकिस्तान के किसी संघर्ष में सऊदी अरब से समझौता पाकिस्तान को कूटनीतिक और रणनीतिक बढ़त दिलाएगा.

लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान से समझौते के बावजूद सऊदी अरब और भारत के संबंध ​बहुत मजबूत हैं. ये बात पाकिस्तान भी मानता है. इसलिए फिलहाल भारत इस समझौते को बारीकी से परख रहा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सउदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया दी है रणधीर जायसवाल ने कहा. हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक रक्षा समझौते के साइन होने की खबरें देखी हैं सरकार इसके बारे में जानती थी और यह दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से चल रहे समझौते को औपचारिक रूप देने वाला कदम है. हम इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता पर इसके असर का अध्ययन करेंगे सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

यानि भारत सबसे पहले इस समझौते की वजह और सऊदी अरब की मंशा को समझेगा लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए. अगर भारत पाकिस्तान के किसी दुस्साहस के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करता है. तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को बचा पाएगा. अगर सउदी अरब पाकिस्तान के समर्थन में आ भी गया तो क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना मिलकर भारत से ताकतवर हो सकती है आज हमने आपके लिए भारत बनाम पाकिस्तान-सऊदी गठबंधन के सैन्य संतुलन पर भी एक विश्लेषण तैयार किया है जिसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए.

भारत की आर्मी में लगभग 15 लाख सैनिक हैं. जबकि सउदी और पाकिस्तान की संयुक्त आर्मी लगभग 9 लाख है यानि भारत के मुकाबले पाकिस्तान और सऊदी की संयुक्त सेना कम है और सउदी के लिए अपनी आर्मी को पकिस्तान में डिप्लॉय करना भी आसान नहीं. भारत का रक्षा बजट लगभग 79 बिलियन डॉलर है जबकि सउदी-पाकिस्तान का संयुक्त रक्षा बजट लगभग 90 बिलियन डॉलर है. यानि पाकिस्तान–सऊदी गठजोड़ का बजट भारत से थोड़ा अधिक है, लेकिन भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक्स और मल्टी-थिएटर तैनाती की क्षमता उसे रणनीतिक रूप से आगे रखती है. एयर पावर की बात करें तो भारत के पास 2200 से ज्यादा विमान हैं. जबकि सउदी पाकिस्तान के पास 1700 से कम विमान मौजूद हैं.

भारत के पास फाइटर जेट्स की संख्या 513 है. जबकि पाकिस्तान और सउदी के पास मिलाकर 422 फाइटर प्लेन हैं यानि संख्या के लिहाज से यहां भी ये गठबंधन भारत के सामने नहीं टिकता भारत के पास 18 सबमरीन हैं. जबकि सउदी और पाकिस्तान के पास मिलाकर 8 सबमरीन हैं और इसमें से समंदर में सिर्फ 3 सबमरीन तैनात हैं. भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जबकि सउदी पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है. दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास अग्नि 5 है. जिसकी रेंज 5200 किलोमीटर से ज्यादा है जबकि पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल शाहीन ​3 है जिसकी रेंज 2750 km है.



भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं जिसे भारत समंदर..हवा और जमीन से लॉन्च कर सकता है. यानि भारत के पास न्यूक्लियर ट्रॉयड मौजूद है जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और समंदर से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता उसके पास मौजूद नहीं है.यानि ताकत के लिहाज से भारत के सामने सऊदी और पाकिस्तान मिलकर भी नहीं टिक पाएंगे लेकिन सउदी अरब अगर पाकिस्तान को धन की आपूर्ति करता है. उसे पैसे देता है तो पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत कर सकता है आज आपको ये भी जानना चाहिए..इससे पहले जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है. सउदी अरब ने क्या भूमिका निभाई है और उसका पलड़ा किस तरफ झुका दिखाई दिया है. अब तक सउदी अरब ने पाकिस्तान के समर्थन में कभी अपनी सेना तो नहीं उतारी लेकिन उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ही ज्यादा रहा.

भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दी और तेल की सप्लाई भी की. जिससे पाकिस्तान युद्ध में टिका रह सका था. इस युद्ध के दो साल बाद यानि 1967 में पाकिस्तान और सउदी अरब के बीच पहला रक्षा समझौता भी हुआ था. 1971 के युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पूर्वी पाकिस्तान में दखल के लिए भारत की आलोचना की थी और पाकिस्तान को मुफ्त तेल की सप्लाई जारी रखी ​थी. 1999 की कारगिल वॉर में अमेरिका ने प्रमुख मध्यस्थ भूमिका निभाई थी. इसलिए सऊदी भी न्यूट्रल था. बाद में नवाज़ शरीफ को सन 2000 में रिहा होने के बाद सऊदी अरब में राजनीतिक शरण मिली थी और 2025 तक जब भारत और सउदी अरब के संबंध बेहतर हो चुके थे. सउदी अरब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की थी. तब प्रिंस फैसल बिन सलमान ने भारत और पाकिस्तान से वार्ता की. जिसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस्हाक डार भी स्वीकार कर चुके हैं.

लेकिन अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है तो भारत को अपने सैन्य आधुनिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति पर विशेष ध्यान देना होगा लेकिन क्या सउदी अरब इस समझौते के बावजूद भारत के खिलाफ किसी संघर्ष में पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा. इस समझौते के हिसाब से आप हां कह सकते हैं लेकिन जो संकेत सउदी अरब से मिल रहे हैं उससे इसमें संशय नजर आ रहा है विदेशी मीडिया से बात करते हुए एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने भारत-पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति का खुलासा करते हुए बताया कि सऊदी को पाकिस्तान के प्रतिद्वंद्वी परमाणु शक्ति संपन्न भारत के साथ संबंधों को संतुलित करने की जरूरत है. इस अधिकारी ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं. हम इस संबंध को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्षेत्रीय शांति में हर संभव योगदान देने का प्रयास करेंगे.

यानी सऊदी अरब से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है. कतर पर इजरायल के हमले के बाद अमेरिका के रुख को देखते हुए भले ही उसने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से समझौता कर लिया हो भले ही अब सऊदी अरब सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा के भरोसे नहीं रहना चाहता हो लेकिन भारत के साथ भी वो अपने संबंध खऱाब नहीं करना चाहता इसकी वजह भारत से बढ़ता व्यापार और सऊदी अरब की भविष्य की रणनीति भी हैं. जिसमें उसे भारत का बड़ा बाजार नजर आता है, भारत सऊदी का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत अपनी तेल की जरूरतों का 18 प्रतिशत सऊदी अरब से लेता है. जिसकी कीमत 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा है जबकि पाकिस्तान सऊदी से सिर्फ रियायती तेल हासिल करता है दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 5 बिलियन डॉलर है इसके अलावा पाकिस्तान बार बार कर्ज मांगकर सऊदी के सामने शर्मिंदा भी होता है और यही वजह है सऊदी भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहता. ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता हुआ हो इससे पहले भी दोनों देश के बीच रक्षा समझौतों का लंबा इतिहास है. आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए.

दोनों देशों के बीच पहला औपचारिक रक्षा सहयोग समझौता वर्ष 1967 में हुआ. भारत के साथ 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सऊदी सहयोग को हासिल करने के लिए ये समझौता किया था. दोनों देशों के बीच 1979 से 1985 तक गुप्त परमाणु सहयोग भी हुआ. सउदी अरब ने पाकिस्तान को परमाणु बम के निर्माण के लिए गुप्त रूप से वित्तीय मदद की, इसके अलावा दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण का एमओयू भी साइन हुआ, 1979 में जब उग्रवादियों ने मक्का की मस्जिद पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के SSG कमांडोज़ ने मस्जिद को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन चलाया. 2005 में अल-कायदा और ईरान पर नजर रखने के लिए साझा डेस्क की स्थापना की गई इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग और आतंकवाद विरोधी समझौता किया गया. 2014–2015 में सउदी में पाकिस्तान की "स्टैंडबाय फोर्स" की तैनाती हुई. जिसका मकसद सऊदी अरब को घरेलू सुरक्षा की जरूरत के हिसाब से पाकिस्तान से सैन्य सहायता देना था.

इस बीच यमन युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य समर्थन की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध में भागीदारी से इनकार कर दिया जिससे दोनों देशों में थोड़ा मनमुटाव भी हुआ. इसके बाद 2017 में आतंकवाद से लड़ने के लिए Islamic Military Counter Terrorism Coalition की स्थापना हुई. उस समय पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ को गठबंधन का प्रमुख नियुक्त किया गया था, इस गठबंधन में 30 से ज्यादा मुस्लिम देश जुड़े थे लेकिन NATO की तर्ज पर किसी देश के खिलाफ युद्ध की स्थिति में खुद वॉर में शामिल होने का समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहली बार हुआ है. वैसे, जमीन पर दोनों देशों के लिए भारत और इजरायल के खिलाफ उतरना बहुत बड़ी चुनौती है अब तक इस डील पर अमेरिका की टिप्पणी भी सामने नहीं आई है अमेरिका का रुख साफ होने के बाद ही साफ होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये रक्षा समझौता कितना टिकाऊ होगा. सउदी और पाकिस्तान के बीच ये समझौता अगर ग्राउंड पर टिकाउ साबित हुआ तो ये इस्लामिक नेटो का आधार भी बन सकता है.