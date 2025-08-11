अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... पाक आर्मी चीफ के दुस्साहस पर भारत ने ट्रंप को भी सुनाया
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... पाक आर्मी चीफ के दुस्साहस पर भारत ने ट्रंप को भी सुनाया

पाकिस्तान अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंंप की गोद में जाकर बैठ गया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद चौधरी बनने का मौका देख ट्रंप पाक आर्मी चीफ को खाना खिलाते हैं और अब एक महीने में ही फिर से बुलाकर भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देने का दुस्साहस होने देते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 11, 2025, 03:35 PM IST
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... पाक आर्मी चीफ के दुस्साहस पर भारत ने ट्रंप को भी सुनाया

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के परमाणु बम को लेकर दी गई धमकी पर भारत ने अमेरिका को भी साफ-साफ सुना दिया. आमतौर पर वर्ल्ड ऑर्डर में कोई भी मित्र देश अपने सहयोगी देश के खिलाफ बयान या गतिविधियों की परमिशन नहीं देता है. लेकिन मीडिया में रिपोर्ट आई है कि कुछ घंटे पहले अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत को धमका रहे थे. अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर पाकिस्तान के साथ-साथ अमेरिका को भी चमका दिया. जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तानी आर्मी चीफ की उस टिप्पणी को देखा है जिसमें वह अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान धमकी दे रहे थे. 

भारत ने आसिम मुनीर के परमाणु धमकी वाले बयान की निंदा करते हुए इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया. साथ ही कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी चाल है. प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के परमाणु कमांड और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं, खासकर जब वहां की सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम करती है. हां, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अक्सर यह सवाल उठते रहते हैं कि क्या वो सुरक्षित हाथों में हैं?  

आगे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कहा, उसका मैसेज बड़ा है. उन्होंने कहा कि यह खेद की बात है कि ये टिप्पणियां एक मित्र देश की धरती से की गई हैं. जायसवाल ने कहा कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा. हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे. 

अमेरिका का कैरेक्टर भी उजागर

वैसे भी, भारत सरकार ने कई मंचों से साफ-साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं. आसिम मुनीर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है. इधर ट्रंप ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर और भारत पर तगड़ा 50 फीसदी टैरिफ लगाकर दुनिया को अलग ही मैसेज दे दिया है. हालांकि भारत ने भी मुनीर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मित्र देश वाली बात कहते हुए अमेरिका के कैरेक्टर को भी उजागर कर दिया. 

आसिम मुनीर ने क्या धमकी दी?

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कुछ घंटे पहले अमेरिका में कहा था, 'इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा.' पिछले कुछ महीनों में आसिम मुनीर का यह दूसरा अमेरिका दौरा है. इससे पहले वह जून में वॉशिंगटन गए थे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था. 

हालांकि, इस यात्रा के दौरान मुनीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी खूब हुए थे. मुनीर पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए और उन्हें 'पाकिस्तानियों का कातिल' और 'इस्लामाबाद का कातिल' जैसे नारों से निशाना बनाया गया था. (एजेंसी इनपुट के साथ)

About the Author
author img
अनुराग मिश्र

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

