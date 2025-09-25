Opinion: पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर दुनिया में भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है

युद्ध के मैदान और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में सैनिकों का संयम जीत और हार की दिशा तय करता रहा है. हमला कब करना है, निशाना कहां बनाना है, कब दुश्मन सबसे कमजोर है... इसको भांपना और मौके की नजाकत के हिसाब से हमला करना सैन्य रणनीति का सबसे कारगर हथियार है लेकिन पेशेवर सेना सिर्फ सामरिक फायदे के लिए ही हमले नहीं करती. वो आम लोगों की जिंदगी का ख्याल सबसे ऊपर रखती है.

हालांकि पाकिस्तान की सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में शामिल है जिसका मकसद दुश्मन को तबाह करना तो है ही, लेकिन वो ऐसा करते वक्त आम लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं करती. इधर, भारतीय सेना सामरिक फायदे के लिए आम लोगों को ढाल नहीं बनाती, चाहे वो दुश्मन के ही नागरिक क्यों ना हो. भारतीय सैनिक अपनी जान जोखिम में डालते हैं और सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं पर वो किसी भी कीमत में नागरिकों की सुरक्षा से कोई जोखिम नहीं लेते, भले ही सैन्य ऑपरेशन जटिल हो या परिणाम धीमे हों.

बागियों से निपटने का ये कौन सा रास्ता?

पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में बागियों से निपटने के लिए सबसे आसान रास्ता चुना. पाकिस्तानी फाइटरों ने हवाई हमले किए जिसमें बागियों का तो पता नहीं लेकिन बड़े पैमाने पर आम नागरिक हताहत हो गए. इसके उलट भारतीय सेना कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नागरिकों की जिंदगी का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है यानी भारतीय सेना के लिए नागरिकों के जीवन को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है.

पाकिस्तान का ये पाखंड नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है, जो अपने नागरिकों की ज़िंदगियों के प्रति इतनी निर्मम बेरुख़ी दिखाता है. साथ ही भारत में गड़बड़ी और बरगलाने के लिए कश्मीरियों को उकसाता है. उसके नेता ज़ोर-शोर से खुद को उत्पीड़ित लोगों का रक्षक बताते हैं, वहीं सैन्य तंत्र खैबर पख्तूनख़्वा, सिंध और बलूचिस्तान के गांवों पर बम बरसाता है. वह अपने ही लोगों की कब्रें पीछे छोड़ जाता है. समझना कतई मुश्किल नहीं कि पाकिस्तानियों के लिए 'कश्मीर' का नारा अब केवल एक खोखला मुखौटा बन चुका है जो सेना की नाकामियों, भ्रष्टाचार और अपने ही घर में फैलाए गए हिंसक शासन को ढकने का ज़रिया है.

ये तो गलती नहीं?

22 सितंबर को मातरे डारा में हुआ हवाई हमला कोई 'दुर्भाग्यपूर्ण ग़लती' नहीं थी, बल्कि यह निरंतर क्रूरता का हिस्सा है. इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों नागरिक मारे गए, हर जनाज़ा यह झूठ उजागर करता है कि पाकिस्तान की सेना न्याय या आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है जैसा कि क्वेटा के एक कार्यकर्ता ने कहा, 'जो अपने ही लोगों का ख़ून बहाते हैं, वे दूसरों की आज़ादी की बात कैसे कर सकते हैं?' पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर बहा यह ख़ून एक निर्मम सच को सामने रखता है. उसके जनरल न तो कश्मीरियों और न ही किसी और के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. वे केवल अपनी सत्ता, राजनीति पर अपने वर्चस्व और एक ऐसे राज्य में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चुप्पी और डर पर आधारित है.

1971 कोई नहीं भूलेगा

इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान की सेना ने बार-बार अपने ही लोगों पर निर्दयतापूर्ण अत्याचार किए. 1971 की पूर्वी पाकिस्तान त्रासदी उस अंधकारमय अध्यायों में से एक है, जहां सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और विस्थापन हुए और जिसका परिणाम बांग्लादेश का निर्माण था. बलूचिस्तान में दशकों से चले आ रहे सैन्य अभियानों ने हज़ारों लोगों की जान ली या उन्हें गायब कर दिया, और परिवार आज भी सुरक्षा बलों द्वारा अपहृत अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं. सिंध में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को बार-बार गैर-न्यायिक हत्याओं और यातनाओं का सामना करना पड़ा है, जबकि आदिवासी इलाकों में आतंकवाद-विरोधी अभियान के नाम पर किए गए बेतहाशा हवाई व ड्रोन हमलों ने लगातार मासूम नागरिकों की जान ली है.

अब बात भारतीय फौज की

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के ऑपरेशन सर्वोच्च स्तर की युद्ध जिम्मेदारी और बहादुरी के उदाहरण हैं. 2020 के ओल्ड बरजुल्ला ऑपरेशन में, भारी गोलीबारी के बावजूद सैनिकों ने आतंकवादियों से लड़ने से पहले फंसे हुए नागरिकों को निकाल लिया, जो बेवकूफी की बजाय बहादुरी का परिचय था.

2021 के शोक बाबा फॉरेस्ट ऑपरेशन और संजुवन हमले के बचाव में भी सेना ने भारी बमबारी से बचकर करीबी मुकाबले को प्राथमिकता दी. 2007 से 2015 तक, 750 से अधिक भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी जान दी, जो उनकी निर्दोष जीवन की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करता है. भारतीय सेना का संयम कमजोरी नहीं है. वहीं, पाकिस्तान की सेना एक खतरनाक दोहरे खेल में फंसी है, जो उसके अपने लोगों के लिए एक भयानक तमाशा है.

पाकिस्तान के हवाई हमलों में 30 नागरिकों की मौत केवल एक त्रासदी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है. ये बताती है कि कौन मानव जीवन को तुच्छ समझता है. दशकों से पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, वहीं, भारतीय सैनिकों ने सबकुछ दांव पर लगाकर यह सुनिश्चित किया है कि जम्मू-कश्मीर के निर्दोष सुरक्षित रहें.