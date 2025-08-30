पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज, बस 50 और PAK फौज...
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज, बस 50 और PAK फौज...

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना ने विस्तार से अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने खुद आगे बढ़कर सीजफायर यानी युद्धविराम की मांग की.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:02 PM IST
Why Pakistan asked for ceasefire: कवि कुमार विश्वास ने भारत माता, भारत की सेना, शहीद अमर सपूतों के साथ देश के सम्मान और गौरव पर एक से बढ़कर एक सुंदर और अद्भुत पंक्तियां लिखीं हैं. जैसे- 'है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गये हैं'. शहीदों की गौरव गाथा कि इस भूमिका के बीच पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपी गई 1947 की पहली जंग हो या 2025 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर, बीते 78 सालों में भारत की सेना ने PAK फौज को अनगिनत बार धूल चटाई है. शनिवार को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को वो राज खोल दिया कि आखिर पाकिस्तान सीजफायर के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया था?

'कांप गया पाकिस्तान'

वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने बताया कि लक्षित पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर 50 से भी कम हथियार दागे गए, जिसके कारण इस्लामाबाद को 10 मई की दोपहर सैन्य संघर्ष समाप्त करने का अनुरोध करना पड़ा था. ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति का जिक्र करते हुए, एयर मार्शल तिवारी ने एक डिफेंस समिट में कहा कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले के बाद किए गए हमलों के जरिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना पर पूरा शिकंजा कस दिया था.

ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी तिवारी ने कहा, 'मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि 50 से भी कम हथियारों के साथ, हमने पाकिस्तान की नकेल कस दी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. मिशन के दौरान 'नष्ट' और ध्वस्त कुछ पाकिस्तानी ठिकानों पर तो 1971 की जंग के दौरान भी हमला नहीं हुआ था.

'हर हथियार का इस्तेमाल किया और जहां चाहा वहां मारा'

सैन्य अधिकारी ने कहा, 'हमने हर हथियार का इस्तेमाल किया और यह हमारे योजनाकारों और मिशन को अंजाम देने वाले लोगों की क्षमता की मौन स्वीकृति है.'

सवालः ऑपरेशन सिंदूर क्या है?
जवाब: भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाकों में मौजूद आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया. इन हमलों के बाद चार दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जिसका समापन 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने के समझौते पर हुआ.

सवाल: पहलगाम में आतंकवादी हमला कब हुआ था?
जवाब: 22 अप्रैल, 2025 को हुआ.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

operation sindoor

