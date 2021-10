टीम इंडिया को पाकिस्तान से मिली शर्मनाक हार पर भारतीय नेताओं ने किया ट्वीट, जानें किसने क्या कहा

नई दिल्ली: यूएई में खेले जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup) में भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से शर्मनाक हार (India vs Pakistan) का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया की हार ने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया और करारी हार के बाद भारतीय नेताओं ने आने वाले मैचों को लेकर शुभकामनाएं दी.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच को देखने के लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन टीम इंडिया की हार के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी. मैच के बाद उन्होंने पाकिस्तान को बधाई दी, लेकिन इसके साथ ही उम्मीद जताई कि भारत इस परिणाम को फाइनल में उलट देगा.

शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने ट्विटर पर लिखा, 'दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एक निराशाजनक शाम के कुछ हसीन पल. आधी सदी से भी अधिक समय में मैंने कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को इस तरह से पराजित होते नहीं देखा. पाकिस्तान को बधाई. हमें फाइनल में इस परिणाम को उलटना होगा!'

A few cheerful moments on a dispiriting evening at the Dubai Cricket Stadium. Never have I witnessed India being routed more comprehensively in over half a century of watching international cricket. Congratulations to Pakistan. We will have to reverse this result in the final! pic.twitter.com/EuUT7r2oft