Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान ने रची थी सरहद पार से नई साजिश, Zee News ने कर दिया DECODE

अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान ने रची थी सरहद पार से नई साजिश, Zee News ने कर दिया DECODE

अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पाकिस्तान की ओर से सरहद पार नई साजिश रचे जाने के संकेत मिले हैं. Zee News ने सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और हालात का विश्लेषण करते हुए इस कथित साजिश को डिकोड किया है. जानिए क्या हैं सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं और यात्रा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं.

Written ByRajat VohraEdited By:Ravindra Singh
Published: Jun 25, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:06 PM IST
अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान ने रची थी सरहद पार से नई साजिश, Zee News ने कर दिया DECODE
Image Credit: File PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rajat Vohra

Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौतीपूर्ण रहीं बल्कि सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनीं. रजत ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. इनमें अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से पहले और बाद के हालात, नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर जमीनी हकीकत, आतंकवादी हमले, मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन्स शामिल हैं.

हाल के समय में भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया है, जैसे “ऑपरेशन सिंदूर”, विभिन्न इलाकों में हुए आतंकी हमले, सीमावर्ती गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बादल फटना (क्लाउड बर्स्ट) और उससे प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी रिपोर्टिंग और जम्मू बाढ़. इस दौरान रिपोर्टिंग के अनुभव ने रजत को एक जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकार के रूप में और मजबूत किया है. पत्रकारिता के अलावा रजत रचनात्मक लेखन का भी शौक रखते हैं. कविता और लघु कथाएं लिखना तथा क्रिकेट खेलना रजत का प्रमुख शौक है, जो पेशेवर जीवन के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NCR में ED की बड़ी रेड, रियल एस्टेट डेवलपर और सोसाइटी अधिकारियों पर शिकंजा
ED Raid45 min ago
2
air fare47 min ago
3
pradosh vrat 202648 min ago
4
Sambhajinagar52 min ago
5
WhatsApp new safety feature56 min ago