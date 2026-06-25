/अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान ने रची थी सरहद पार से नई साजिश, Zee News ने कर दिया DECODE

अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की एक नई साज़िश का खुलासा हुआ है. सीमा पार से भारतीय इलाकों तक पहुंच रहे मोबाइल और एन्क्रिप्टेड संचार सिग्नलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी संगठन इन आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं और स्थानीय ओवर ग्राउंड वर्करों के साथ संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.
जी मीडिया की टीम ने इस पूरे मामले का ग्राउंड रियलिटी चेक किया. हमारी टीम अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक पहुंची और मोबाइल नेटवर्क स्कैन किया. कैमरे पर जो सामने आया, उसने पाकिस्तान की साज़िश की परतें खोल दीं. भारतीय सीमा के भीतर हमारे मोबाइल फोन पर पाकिस्तान की कई टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क दिखाई दिए, जिनमें Zong, PK-Ufone, Jazz, Telenor (41099) और अन्य पाकिस्तानी नेटवर्क शामिल थे.
इतना ही नहीं, जब हमारी टीम अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग एक किलोमीटर भीतर जम्मू की ओर वापस लौटी, तब भी नेटवर्क स्कैन करने पर पाकिस्तानी सिग्नलों की मौजूदगी दर्ज हुई. यह संकेत देता है कि सीमा पार से इन सिग्नलों की पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक अंदर तक हो रही है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं.
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आने वाले इन मोबाइल और एन्क्रिप्टेड सिग्नलों की पहुंच कश्मीर घाटी के बारामुला और कुपवाड़ा से लेकर जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, राजौरी और पुंछ तक दर्ज की गई है. आशंका है कि इन संचार माध्यमों का इस्तेमाल आतंकियों के बीच समन्वय, एन्क्रिप्टेड संदेश भेजने और आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जा सकता है.
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अक्सर अमरनाथ यात्रा या किसी बड़े राष्ट्रीय आयोजन से पहले इस तरह की हरकतें करता है. लेकिन इस बार सीमा पार से आने वाली सिग्नलों की फ्रीक्वेंसी और पहुंच पहले की तुलना में कहीं अधिक दिखाई दे रही है. विशेषज्ञों के अनुसार यह पाकिस्तान की बढ़ती बेचैनी और उसके बदले हुए तौर-तरीकों का संकेत हो सकता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ओवर ग्राउंड वर्करों के नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा कसा है. बड़ी संख्या में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और आतंकी नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचा है. ऐसे में पाकिस्तान अब नए तकनीकी तरीकों के जरिए अपने नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर सकता है.
अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तकनीकी निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को और मजबूत कर दिया है. संवेदनशील इलाकों, यात्रा मार्गों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल सहायता, बिजली-पानी, लंगर स्थलों और अन्य सुविधाओं की भी व्यापक समीक्षा की गई है.
57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. वहीं, जी मीडिया के इस ग्राउंड रियलिटी चेक के बाद सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं ताकि पाकिस्तान की किसी भी साज़िश को समय रहते नाकाम किया जा सके.