/क्या टूटने की कगार पर है पाकिस्तान? 4 मोर्चों पर घिरे शहबाज-मुनीर, दुनिया के नक्शे पर उभरेगा नया देश!

पाकिस्तान इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां उसे एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा चुनौतियां, राजनीतिक असंतोष और सीमा विवाद एक साथ उभरकर सामने आए हैं. बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेज हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) लगातार हमले कर रहा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में राजनीतिक अधिकारों को लेकर आंदोलन जारी है और अफगानिस्तान सीमा पर भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इन सभी घटनाओं ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और शासन क्षमता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार, वर्ष 2025 में पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी 1,139 मौतें दर्ज की गईं, जो 2013 के बाद सबसे अधिक हैं. वहीं, इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) के मुताबिक जून 2026 में 118 आतंकी घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 112 लोगों की मौत और 148 लोग घायल हुए. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान जिन संगठनों से आज जूझ रहा है, उनमें से कई उसके पुराने सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीतिक फैसलों का ही परिणाम हैं.
बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है. यहां एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय है, जबकि दूसरी ओर TTP इस इलाके के पश्तून बहुल क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. हाल के दिनों में जियारत जिले में TTP ने पुलिस चौकी पर हमला किया. इस हमले में कई पुलिसकर्मी मारे गए और कुछ का अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई. इसके कुछ ही दिन बाद लसबेला जिले में BLA ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया, जिसमें कई सैनिकों की जान गई. विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दोनों संगठन अलग-अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन दोनों ही सुरक्षा बलों पर लगातार दबाव बना रहे हैं.
पाकिस्तान के कई राजनीतिक नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में सरकार का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने हाल ही में दावा किया कि प्रदेश के कई हिस्सों में सरकारी नियंत्रण बेहद कमजोर है. पाकिस्तानी विश्लेषकों का भी कहना है कि विद्रोही संगठन अपनी रणनीति बदलते हुए छोटे-छोटे लेकिन प्रभावी हमले कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों पर लगातार दबाव बना हुआ है.
खैबर पख्तूनख्वा में TTP लगातार पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है. उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान, बन्नू, बाजौर, खैबर और डेरा इस्माइल खान जैसे क्षेत्रों में आए दिन हमलों की खबरें सामने आती हैं. हाल ही में अपर दीर और बन्नू में हुए हमलों में कई पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी घायल हुए. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि TTP अब आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है. ड्रोन और व्यावसायिक क्वाडकॉप्टर के जरिए पुलिस चौकियों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती और बढ़ गई है.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाल के महीनों में राजनीतिक अधिकार, महंगाई, बिजली और आटे की कीमतों को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं. जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के दौरान कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई. रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक प्रस्तावित मार्च को रोकने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए. कई रिपोर्टों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में लोगों के मारे जाने का भी दावा किया गया. हालांकि आंदोलन की मुख्य मांगें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय अधिकारों से जुड़ी हैं, लेकिन लगातार सख्ती ने असंतोष को और गहरा किया है.
एक समय पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिश्ते बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच तनाव खुलकर सामने आ चुका है. इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल TTP कर रहा है, जबकि काबुल सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है. हाल के महीनों में पाकिस्तान ने सीमा पार कई सैन्य कार्रवाई और हवाई हमले किए. इसके जवाब में अफगान तालिबान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई के दावे किए गए. इससे डूरंड रेखा अब केवल सीमा नहीं, बल्कि लगातार सैन्य तनाव वाला इलाका बन गई है.
पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि क्षेत्र में 'एक नए देश' के बनने के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं. हालांकि उन्होंने किसी क्षेत्र का नाम नहीं लिया और उनके इस दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण भी सामने नहीं आया. विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल बलूचिस्तान, TTP, POK आंदोलन और अफगान तालिबान—इन सभी की विचारधारा और लक्ष्य अलग-अलग हैं. इसलिए इन्हें एक साझा आंदोलन के रूप में नहीं देखा जा सकता. लेकिन यह जरूर है कि चारों मोर्चों पर एक साथ बढ़ता दबाव पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है.
रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक असंतोष और सीमा तनाव जैसी कई समानांतर चुनौतियों से जूझ रहा है. वहीं कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि ये संकट लंबे समय तक जारी रहे तो इसका असर केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है. फिलहाल इतना तय है कि बलूचिस्तान से लेकर POK और अफगान सीमा तक फैली अशांति पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है.