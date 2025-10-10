'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि पर पैनी नजर

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आईजी शशांक आनंद ने घोषणा की कि बीएसएफ 9 नवंबर को जम्मू में एक मैराथन का आयोजन कर रहा है. इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को खेल और शारीरिक फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित करना है. आईजी आनंद ने कहा, "हम चाहते हैं कि जम्मू से बड़ी संख्या में युवा पुरुष और महिलाएं इस निःशुल्क मैराथन में भाग लें. अगले एक महीने में हम सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे."

आईजी आनंद ने जोर देकर कहा कि इस पहल का लक्ष्य युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए प्रेरित करना और उनके उज्ज्वल भविष्य को आकार देना है. आईजी शशांक आनंद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बीएसएफ की रणनीतिक प्रगति पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों में आधुनिक तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया को तेज की है.

ग्वालियर में हुआ BSF एकेडमी में ड्रोन युद्ध के स्कूल का उद्घाटन

ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी में ड्रोन युद्ध के लिए एक स्कूल का उद्घाटन किया गया है. इसके साथ ही, बीएसएफ बटालियनों को ड्रोन स्क्वाड्रन और ड्रोन कमांडो के साथ प्रशिक्षित किया जा रहा है. हम दुश्मन को ऐसी तकनीक से नुकसान पहुंचाने में सक्षम होंगे, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी. आईजी शशांक आनंद ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान बीएसएफ ने तस्वीरों और वीडियो के जरिए साबित किया कि जब पड़ोसी देश (पाकिस्तान) ने कार्रवाई की हिम्मत की, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भरपाई में जुटा

उन्होंने कहा, "ऑपरेशन के बाद से पड़ोसी देश नुकसान की भरपाई की कोशिश में लगा है, लेकिन हम उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. हाल ही में तूफानों के कारण भी उन्हें नुकसान हुआ है, और बीएसएफ सीमा पार उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है." उन्होंने कहा कि बीएसएफ किसी भी उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार है. ड्रोन, जो लंबे समय से बीएसएफ का हिस्सा हैं, अब 21वीं सदी के युद्ध में अगले स्तर पर उपयोग के लिए तैयार किए जा रहे हैं.

BSF कर्मी होंगे आधुनिक सुविधा से लैस

ग्वालियर में स्थापित ड्रोन युद्ध विद्यालय बीएसएफ कर्मियों और अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. आईजी शशांक आनंद ने यह भी स्पष्ट किया कि BSF पड़ोसी देश और उसके आसपास की सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के लिए सहयोगी एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ प्रभावी रणनीति बनाई जाती है. उन्होंने कहा, "बीएसएफ पूरी तरह सतर्क, सजग और प्रभावी है. हम अपने देश को किसी भी खतरे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं." उन्होंने कहा, "भारत हमेशा वैश्विक शांति का समर्थक रहा है. हम कभी इसे भंग करने का प्रयास नहीं करेंगे. लेकिन, अगर हमारे दुश्मन भारत में अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे."

