/पाकिस्तान बार-बार क्यों कांपता है? अब दलबंदीन में डोली धरती, 35 KM गहराई पर था केंद्र; भूकंप की टाइमलाइन है लंबी

Pakistan earthquake timeline explained : पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं. शनिवार को बलूचिस्तान प्रांत के दलबंदीन में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया. पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक धरती डोली तो लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे. हाल ही में कोलंबिया में आए भूकंप की त्रासदी ने लोगों को भयभीत कर दिया है. नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक, भूकंप का केंद्र 35 किलोमीटर की गहराई पर था.
इसका केंद्र दलबंदीन से 100 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था. स्थानीय सरकार ने बताया कि आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि अब तक भूकंप के झटकों से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.
2005 में पाकिस्तान में 7.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी. उस त्रासदी में बचे लोग आज 21 साल बाद भी कुदरत की विनाशलीला से मची तबाही का मंजर भूल नहीं पाए हैं. इससे पहले 12 अगस्त को पाकिस्तान में करीब 5 तीव्रता का भूकंप आया था. तब पाकिस्तान के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के प्रवक्ता ने बताया था कि बुधवार सुबह बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटके झोब और चमन में महसूस किए गए.
जून में बलूचिस्तान के बरखान जिले और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इससे लोगों में डर और अफरातफरी फैल गई थी. उस समय तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई थी.
वेनेजुएला में 24 जून को आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की मौत के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की धरती डोली थी. यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र (EMSC) के मुताबिक, तब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई. भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के बरखान से 63 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित था. झटके देश के कई हिस्सों में महसूस किए गए थे.
मई, 2026 में भी पाकिस्तान के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंपों की एक सीरीज देखने को मिली थी.
अप्रैल, 2026 में देश के बड़े हिस्से में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था.
मार्च, 2026 में भी पाकिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था. आखिरी हफ्ते में तीन दिन भूकंप के झटके महसूस हुए थे.
नवंबर 2025 में पाकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था.
31 अगस्त की आधी रात से ठीक पहले 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. इसके बाद अगले हफ्ते तक कई शक्तिशाली झटके महसूस किए गए, उस समय सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए थे.
29 जून को मध्य पाकिस्तान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था.
16 और 19 अप्रैल को क्रमशः हिंदू कुश और अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में 5.6 और 5.8 तीव्रता के भूकंप आए.
12 अप्रैल को पाकिस्तान में 5 तीव्रता का भूकंप आया था. पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में मार्च से जून 2025 के बीच कई मध्यम या मामूली भूकंप के झटके महसूस किए गए.
इस दौरान इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के खुजदार जिले में भी झटके महसूस किए गए थे. इन घटनाओं में किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली थी.
भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप आने वाले देशों में गिना जाता है. यह उस क्षेत्र में स्थित है जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे इलाके भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं. ये तीनों विशाल इलाके बड़ी फॉल्ट लाइनों के बेहद नजदीक हैं. फॉल्ट लाइनों की नजदीकी के चलते इनकी सीमाओं के आर-पार भूकंप के मध्यम से तेज झटके महसूस किए जाते हैं. वहीं भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित पंजाब और सिंध भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील बने हुए हैं. इस तरह पाकिस्तान, उत्तर भारत की तरह भूकंप आने की संभावना के मामले में सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से हैं.
हमारी धरती की ऊपरी कठोर सतह को साइंटिफिक भाषा में क्रस्ट कहा जाता है. कई टुकड़ों में बंटे इन हिस्सों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या तो अचानक इनमें हलचल होने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है. इसकी ताकत को दुनिया भूकंप के नाम से जानती है.