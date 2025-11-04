Advertisement
नहले पे दहला ! पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम का नाम सुन मुनीर को आएगा पसीना

Pakistan Nuclear Weapon: भारत के पास परमाणु हथियार भले ही है लेकिन उसने पहले इस्तेमाल नहीं की नीति अपना रखी है. साथ ही 25 साल से इसे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा. उसने डेटरेंस रख लिया और रोक लगा ली लेकिन पाकिस्तान के एटमी टेस्ट की खबर ने एक अलग ही दुविधा और टेंशन में डाल दिया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:18 AM IST
India Nuclear Doctrine: जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, भारत में लोगों की चिंता बढ़ गई है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का दावा यही संकेत दे रहा है. उन्होंने दावा किया है कि भारत जल्द ही हाइड्रोजन बम का टेस्ट कर सकता है. दरअसल, पाकिस्तान 11 मई 1998 को थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के टेस्ट पर जोर दे रहा है. उसे डर है कि भारत अब उसका दूसरा फेज टेस्ट कर सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तो साफ है कि पाकिस्तान को भारत से 'नहले पे दहला' वाला जवाब मिलेगा. हाइड्रोजन बम एटमी वेपन से भी ज्यादा विनाशक होता है.  

खैर, आतंकियों का हब बन चुके मुल्क पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का बढ़ना चिंता की बात है. भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर No First Use के सिद्धांत पर चल रहा है. इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में भारत पहले परमाणु अटैक नहीं करेगा. हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी गई और अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से 'कुछ बड़ा प्लान' करने जैसा नरैटिव गढ़ने की कोशिश की गई तो क्या भारत को सतर्क होने की जरूरत है? क्या भारत को भी अपनी परमाणु पॉलिसी को बदलने का वक्त आ गया है?

यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी छवि बदली है. अब भारत वहां भी घुसकर अटैक कर रहा है जहां से हमले की साजिश बुनी जा रही हो. फिलहाल परमाणु हथियार के मामले में भारत के पास मिनिमम डेटरेंस मौजूद है और अब कोई टेस्टिंग भी नहीं हो रही है. पहले यह समझ लीजिए कि ट्रंप दुनिया में घूम-घूमकर खुद को शांति का मसीहा साबित करने में जुटे हैं लेकिन अब उन्होंने ही न्यूक्लियर रेस शुरू कर दी है. अपने फैसले का बचाव करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और इसलिए अमेरिका भी परमाणु परीक्षण शुरू करेगा.

25 साल से खामोशी थी जो अब...

ट्रंप ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त P-5 (परमाणु संपन्न) देशों में 25 साल से ज्यादा समय से परमाणु परीक्षण बंद पड़ा है. रूस का आखिरी टेस्ट 1990 में और चीन का 1996 में हुआ था. भारत भी परमाणु संपन्न देश है और 1998 में शक्ति टेस्ट के बाद खुद ही इसे रोकने की बात कही थी. हालांकि भारत ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है इसलिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है. 

एक्सपर्ट ने बताया फर्क

अब एक्सपर्ट No First Use Vs Launch On Warning की बातें करने लगे हैं. एक टीवी कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) के पूर्व सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नरसिम्हन ने बताया कि चीन अब लॉन्च ऑन वॉर्निंग की तरफ बढ़ गया है. इस केस में अगर आपको पता चलता है कि दुश्मन देश परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है या करने जा रहा है तो आप बिना देर किए अटैक कर देते हैं. यह पहले इस्तेमाल नहीं, वाले भारत के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है. 

चीन ने चुपके से क्या किया

उन्होंने आगे कहा कि दुनियाभर के विश्लेषक मानते हैं कि चीन चुपचाप 'लॉन्च ऑन वॉर्निंग' सिद्धांत पर चला गया है. हालांकि वह खुद को नो फर्स्ट यूज वाला देश बताता है क्योंकि इसके अपने फायदे हैं. नो फर्स्ट यूज अपने आप में एक स्थिरता का माहौल प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन पब्लिक डोमेन में नहीं होती है और मुझे उम्मीद है कि अंदर ही अंदर समय-समय पर इस पर मंथन होता है. उनका इशारा भारत की पॉलिसी को लेकर था.  

नो फर्स्ट यूज- यह एक ऐसी नीति होती है जिसके तहत कोई देश परमाणु हमला न करने का वादा करता है और अपने परमाणु हथियारों को केवल हमले के बाद की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए सुरक्षित रखता है. 

लॉन्च ऑन वार्निंग- यह एक अलग सैन्य रणनीति है जिसके तहत दुश्मन की मिसाइल का पता चलते ही, उसके अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जवाबी परमाणु हमला किया जा सकता है. NFU एक नीतिगत बात है जबकि LOW एक तकनीकी और रणनीतिक जवाबी क्षमता है. 

भारत की दुविधा

हां, परमाणु हथियार बढ़ाने वाला पाकिस्तान का यह कदम भारत को एक नई रणनीतिक दुविधा में डाल सकता है. 25 साल से नई दिल्ली ने परमाणु परीक्षणों को खुद से रोकते हुए क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की नीति का पालन किया है. हालांकि पाकिस्तान और चीन अगर अपने परमाणु भंडारों को मॉडर्न बना रहे हैं तो भारत के सामने नए सवाल खड़े हो सकते हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जो भारत से कम हैं. वैसे दुनिया के 90 प्रतिशत परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास ही हैं. 

