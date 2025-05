क्या पाक ने इंडियन पायलट को पकड़ा? फाइटर जेट क्रैश हुआ? PAK वे 3 दावे.. PIB फैक्ट चेक ने जिनकी पोल खोल दी

Shivangi Singh Pilot: पाकिस्तान अब धीरे-धीरे ना सिर्फ एक और करारी हार की तरफ बढ़ रहा है बल्कि वह पागल राष्ट्र भी बनता जा रहा है. भारतीय सीमाओं पर तनाव फैलाने की उसकी कोशिशें सिर्फ फायरिंग और घुसपैठ तक सीमित नहीं रहीं. वह अब सोशल मीडिया के जरिए भी झूठ फैलाने में जुट गया है. उसकी तरफ कुछ ऐसे दावे वायरल हुए हैं जिनमें भारतीय फाइटर जेट्स के क्रैश होने के साथ एक महिला पायलट के पकड़े जाने और वायुसेना के फाइटर जेट्स क्रैश की बात कही गई. लेकिन भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इन तीनों दावों को पूरी तरह फर्जी करार दिया है.

असल में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीआईबी फैक्ट चेक ने पाकिस्तान के हाल ही में तीन दावे को नेस्तनाबूद कर दिया है. उसका पहला दावा था कि पाकिस्तान ने भारत के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है. सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई पोस्ट वायरल हुईं. लेकिन PIB Fact Check ने साफ कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा है. एस-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ऐसी खबरें आधारहीन हैं.

Reports of destruction or any damage to an S-400 system are baseless.… pic.twitter.com/wPLKQSBAqe

This claim is FAKE.

Posts circulating on social media claim that Pakistan has destroyed an Indian S-400 air defence system. #PIBFactCheck

S-400 Destroyed by Pakistan? Here's the Truth!

दूसरा दावा यह आया कि हिमालय क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के तीन फाइटर जेट्स क्रैश हो गए हैं. इस दावे के साथ एक तस्वीर भी शेयर की जा रही थी. लेकिन जांच में सामने आया कि यह तस्वीर 2016 की है और घटना का मौजूदा हालात से कोई लेना-देना नहीं है. PIB ने इसे भी फर्जी बताया है.

Pro-Pakistan social media handles claim that an Indian Female Air Force pilot, Squadron Leader Shivani Singh, has been captured in Pakistan. #PIBFactCheck

Indian Female Air Force pilot has NOT been captured

Did 3 IAF Jets Crash in Himalayas?

Several pro-Pakistan social media accounts are falsely claiming that three fighter jets have crashed in different areas of the Himalayan region.#PIBFactcheck

- This claim is #FAKE

- The image being circulated is old, dating back to… pic.twitter.com/WZ9cBLWXWI

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025