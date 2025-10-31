Pakistan IS Terrorists: 1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?

Pakistan Terrorism: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के कुछ आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर की ओर मोड़ सकता है. डूरंड रेखा को लेकर अफगान तालिबान के साथ तनाव बढ़ने के बाद से, पाकिस्तान और आईएसकेपी के आतंकवादियों के बीच बीते कुछ समय में नजदीकी बढ़ी है.
Pakistan News: पाकिस्तान आतंकियों का हमदर्द है, यह तो पूरी दुनिया जानती है. लेकिन अब पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ गया है. पाकिस्तान की सेना इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है. आईएस आतंकियों को पाकिस्तानी सेना न केवल हथियार मुहैया करा रही है, बल्कि आतंकी संगठन के कमांडरों को स्पेशल ट्रेनिंग देने का काम भी कर रही है. पाकिस्तान का मकसद अपने पड़ोसियों के खिलाफ आईएसआई आतंकियों का इस्तेमाल करना है.
पाकिस्तान ने बनाए चार कैंप
इसके लिए पाकिस्तान ने चार कैंप बनाए गए हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के कुछ आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर की ओर मोड़ सकता है. डूरंड रेखा को लेकर अफगान तालिबान के साथ तनाव बढ़ने के बाद से, पाकिस्तान और आईएसकेपी के आतंकवादियों के बीच बीते कुछ समय में नजदीकी बढ़ी है.
यही कारण है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले भी किए हैं और तालिबान ने भी इसका कड़ा जवाब दिया. हाल के महीनों में, पाकिस्तान में खास तौर से आईएसकेपी के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग कैंप की संख्या बढ़ाई है.
1000 से ज्यादा आतंकियों को देगा ट्रेनिंग
खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि आईएसआई अफगान तालिबान पर हमले करने के इरादे से आईएसकेपी के 1,000 से ज्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग कर रही है. वहीं भारतीय एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों को अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है.
आतंकवादियों को जमीन पर लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे तालिबान लड़ाकों का सामना कर सकें. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आत्मघाती हमलावरों के लिए भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं. पाकिस्तानी सेना के कई वर्तमान और पूर्व अधिकारी, इस ट्रेनिंग प्रोसेस में शामिल हैं.
आईएसकेपी जब से अस्तित्व में आया है, तब से वह तालिबान के साथ उसका संघर्ष जारी है. आईएसकेपी का मकसद अफगानिस्तान से तालिबान शासन को उखाड़ फेंककर शासन करने का है. विशेषज्ञों की मानें तो आईएसकेपी के कई सदस्यों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया जा रहा है और फिर उन्हें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में स्थित कैंपों में भेजा जा रहा है.
पाक बना आतंकियों की ट्रेनिंग का गढ़
अफगान सुरक्षा अधिकारियों ने मोहम्मद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया. मोहम्मद की गिरफ्तारी से इस दावे की पुष्टि हो गई कि पाकिस्तान आईएसकेपी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग का सेंटर बन गया है. हिरासत में लिए गए आतंकवादी ने सुरक्षा अधिकारियों को बताया कि उसने पाकिस्तान के क्वेटा में वॉर ट्रेनिंग ली थी. जब वह फर्जी आईडी कार्ड के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था, तब उसका नाम मोहम्मद था. आईएसआई ने उसे अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए काफी कोशिशें की थीं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल आईएसकेपी का पूरा फोकस अफगानिस्तान पर है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इसका पूरे क्षेत्र पर असर पड़ सकता है.
आईएसकेपी की नजर भारत पर भी है और आने वाले समय में अफगानिस्तान से बाहर भी अपने पैर फैला सकता है. जब आईएसकेपी की स्थापना हुई थी, तब उसका फोकस तालिबान को हराना था, हालांकि उसने यह भी साफ कर दिया था कि वह एक खिलाफत स्थापित करने में रुचि रखता है जिसमें भारत भी शामिल हो. इस आतंकी समूह ने जम्मू-कश्मीर में तनाव पैदा करने में काफी रुचि दिखाई है.
भारत पर भी मंडरा रहा खतरा!
एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे आईएसकेपी के कुछ आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर भेज सकता है. आईएसआई को लगता है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अलावा घाटी में एक और आतंकी समूह होने से उनकी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी. जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठनों के साथ खुलकर ट्रेनिंग का काम कर रहा है, इससे भारतीय एजेंसियों के लिए एक और चिंता जरूर बढ़ गई है. अटकलें लगाई जा रही है कि आईएसकेपी सीमा से सटे इलाकों से भारतीय युवाओं को टारगेट करेगा और उनका ब्रेनवॉश करके उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजेगा.
हाल ही में हुई कैलकुलेशन के अनुसार, केरल के कम से कम 21 लोग देश छोड़कर अफगानिस्तान में आईएसकेपी में शामिल हो गए हैं. उन्हें ट्रेंड किया जा रहा था ताकि बाद में उन्हें भारत वापस भेजकर आतंकी हमले किए जा सकें.
(इनपुट-IANS)
