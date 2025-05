पाकिस्तानी को पाकिस्तानी कहा तो गुंडों ने कर दी पिटाई, मुंह बंद करे खड़ी रही पुलिस

Pakistan Attack On Sikh Couple: भारत-पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव देखा जा रहा है. इसका असर देश ही नहीं विदेश में भी देखने को मिला है. हाल ही में लंदन में रहने वाले एक सिख कपल का आरोप है कि एक पाकिस्तानी शख्स को पाकिस्तानी बोलने पर उनके परिवार पर कुछ पाकिस्तानी गुंडों ने हमला किया. हादसे के बाद पुलिस ने भी उनपर कोऊ कार्रवाई नहीं की. कपल का आरोप है कि यह सब मेयर सादिक खान के कारण हुआ है.

पाकिस्तानी कहने पर गुंडों ने मारा

लंदन में एक रेस्टोरेंट के मालिक हरमन कपूर ने बताया कि दो दिन पहले एक पाकिस्तानी नागरिक को पाकिस्तानी कहने पर उन्हें शहर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उनका दावा है कि पुलिस ने उनपर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया. कपूर ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने 'X' अकाउंट पर शेयर की है.

Last night I called 999 after being assaulted by group of Pakistanis

When Met Police arrived, one officer ran at me while others shouted “Arrest him!”

My “offence”? I called a Pakistani… a Pakistani.

They accused me of being “racially aggravated” — not the actual attackers.… pic.twitter.com/vPJIkkbpR4

— Harman Singh Kapoor (@kingkapoor72) May 16, 2025