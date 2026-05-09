कंगाली के बाद अब AIDS की मार! पाकिस्तान में 15 साल में 200% बढ़े HIV के मामले, इलाज छोड़ गायब हुए 20 हजार संक्रमित

Pakistan AIDS Cases: पाकिस्तान में HIV/AIDS का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है. देश में इलाज शुरू करने वाले 20000 से ज्यादा HIV मरीज एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी शुरू करने के बाद अचानक लापता हो गए हैं, जिससे संक्रमण के और तेजी से फैलने की आशंका बढ़ गई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में HIV संक्रमण के सबसे तेजी से बढ़ते केंद्रों में शामिल हो चुका है. इस क्षेत्र में पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया के 22 देश आते हैं.

15 साल में 200% बढ़े नए HIV मामले

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान में नए HIV संक्रमणों में करीब 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. जहां 2010 में नए मामलों की संख्या लगभग 16000 थी, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 48000 तक पहुंच गई. विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा सिर्फ दर्ज मामलों का है, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है. देश में फिलहाल करीब 84000 HIV संक्रमित लोग आधिकारिक रूप से पंजीकृत हैं, लेकिन अनुमान है कि कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख 69 हजार से अधिक हो चुकी है.

इलाज शुरू करने के बाद गायब हुए हजारों मरीज

स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चिंता उन 20000 से अधिक मरीजों को लेकर है जिन्होंने एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) शुरू की, लेकिन बाद में स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था से गायब हो गए. विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित इलाज बंद होने से वायरस तेजी से फैल सकता है और दवा-प्रतिरोधी संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है. इसके अलावा, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो HIV संक्रमित हैं लेकिन अब तक स्वास्थ्य प्रणाली के दायरे में नहीं आए हैं.

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बच्चों में तेजी से फैल रहा संक्रमण

रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक तथ्य बच्चों में HIV संक्रमण की बढ़ती संख्या को बताया गया है. 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में नए मामलों की संख्या 2010 में 530 थी, जो 2023 तक बढ़कर 1800 पहुंच गई.

विशेष रूप से लरकाना, टौंसा और हैदराबाद जैसे इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है. कई क्षेत्रों में बच्चों के मामले नए HIV संक्रमणों के 80 प्रतिशत तक दर्ज किए गए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाएं, संक्रमित सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल और कमजोर स्वास्थ्य निगरानी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं.

फंडिंग संकट और भ्रष्टाचार ने बढ़ाई मुश्किल

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का ‘नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम’ गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. यह कार्यक्रम काफी हद तक विदेशी सहायता पर निर्भर है और वर्तमान में फंड तथा कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा है. स्थिति तब और खराब हो गई जब लगभग 8 लाख डॉलर मूल्य की चिकित्सा सामग्री चोरी होने की खबर सामने आई. आरोप है कि इस राहत सामग्री को स्थानीय स्तर पर भ्रष्ट तत्वों ने गायब कर दिया. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो पाकिस्तान आने वाले वर्षों में एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकता है.