'उसको दुल्हन बनाएंगे, PAK का झंडा फहराएंगे'...,' लश्कर आतंकी लियाकत भट्टी के जहरीले बोल

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इमरान लियाकत भट्टी का एक कथित वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके यह दावा किया गया है कि इमरान ने लश्कर के कसूर कैंप से भाषण देते हुए भारत को धमकी दी है. एक वायरल वीडियो में इमरान लियाकत भट्टी कथित तौर पर कहता है कि 'दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और मुंबई में पाकिस्तानी झंडा फहराएंगे.' उसने कश्मीर को भारत से अलग करने की धमकी भी दी.
इमरान ने अपने भाषण में गुजरात और हैदराबाद को भी पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही. इसके अलावा उसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भी आपत्तिजनक दावा किया और कहा कि वहां के राज्यों को भी आगे चलकर 'आजाद' कराया जाएगा.
वीडियो में वह अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जताता नजर आ रहा है. उसका कहना है कि पाकिस्तान उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिन्हें वह 'काफिर' कहकर संबोधित करता है और जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं.
हालांकि, सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. वीडियो को Resonant News ने शेयर किया है और बाद में इसे लेकर अन्य मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं. इसलिए इमरान के बयान और वीडियो की तारीख व जगह को फिलहाल दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है. आपको बताते चलें कि Zee News इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के गुर्गों ने विभिन्न बड़े हमलों और बयानों के जरिए समय-समय पर भारत को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष धमकियां दी हैं. खासकर 26/11 के मुंबई हमले, उरी अटैक, पुलवामा अटैक और पहलगाम अटैक जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देकर भारत की संप्रभुता को बार-बार चुनौती देने का दुस्साहस किया है.
2016 के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का समर्थन करते हुए हाफिज सईद ने कहा था, भारत को पठानकोट जैसे दर्द अभी आगे भी झेलने पड़ेंगे.
अगस्त 2015 में हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा था, 'भारत जंग चाहता है और पाकिस्तान को उसे करारा जवाब देना ही होगा. एक बार पाकिस्तान करारा जवाब देगा तो पूरा भारत घुटनों के बल झुका होगा.'