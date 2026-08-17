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'उसको दुल्हन बनाएंगे, PAK का झंडा फहराएंगे'...,' लश्कर आतंकी लियाकत भट्टी के जहरीले बोल

ये कोई पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान के किसी भाड़े के टट्टू ने भारत को धमकी दी हो. लश्कर का आका खुद हाफिज सईद भारत की मिसाइलों से कांपता है. पाक फौज और आईएसआई के सेफ हाउस में रहता है, लेकिन भारत को धमकी देने से नहीं चूकता.

Written ByPramod Sharma
Published: Aug 17, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:01 PM IST
'उसको दुल्हन बनाएंगे, PAK का झंडा फहराएंगे'...,' लश्कर आतंकी लियाकत भट्टी के जहरीले बोल

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