'उसको दुल्हन बनाएंगे, PAK का झंडा फहराएंगे'...,' लश्कर आतंकी लियाकत भट्टी के जहरीले बोल

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इमरान लियाकत भट्टी का एक कथित वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके यह दावा किया गया है कि इमरान ने लश्कर के कसूर कैंप से भाषण देते हुए भारत को धमकी दी है. एक वायरल वीडियो में इमरान लियाकत भट्टी कथित तौर पर कहता है कि 'दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और मुंबई में पाकिस्तानी झंडा फहराएंगे.' उसने कश्मीर को भारत से अलग करने की धमकी भी दी.