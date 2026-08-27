/Pakistan-Kuwait Defence Ties: सैन्य ट्रेनिंग से हथियारों तक... कुवैत और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता, क्या है दोनों देशों का प्लान?

कुवैत और पाकिस्तान ने रक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह करार कुवैत के रक्षा मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हुआ. दोनों देशों का जोर अपनी सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, सैन्य अनुभव साझा करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर है. अधिकारियों के मुताबिक, समझौते का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच परिचालन स्तर पर समन्वय को मजबूत करना है.
इसके साथ ही सैन्य विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और दोनों सेनाओं की तैयारी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. करार के जरिए प्रशिक्षण, अनुभव साझा करने और रक्षा क्षेत्र में संस्थागत संपर्क को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा. माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित संपर्क और सहयोग को नया आधार मिलेगा.
समझौते के दौरान कुवैत और पाकिस्तान ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई. दोनों पक्षों का जोर ऐसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर है, जिससे दोनों देशों को पारस्परिक फायदा मिल सके. यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार कर सकता है. इसके तहत भविष्य में रक्षा सहयोग और सैन्य समन्वय को और विस्तार देने की संभावनाएं बढ़ेंगी.
कुवैत के साथ यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब पाकिस्तान क्षेत्रीय देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को लगातार मजबूत करने में जुटा है. इस महीने की शुरुआत में भी इस्लामाबाद ने सऊदी अरब और तुर्किये के साथ संयुक्त रक्षा समझौते किए थे. लगातार हो रहे इन समझौतों से साफ है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य साझेदारियों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. कुवैत के साथ हुआ ताजा करार भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए पाकिस्तान क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ रक्षा और सैन्य समन्वय को और मजबूत करना चाहता है.