Hindi Newsदेश

Shivangi Singh: खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति मुर्मू की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां

Rafale Pilot Shivangi Singh: राष्ट्रपति का शिवांगी के साथ फोटो पोस्ट करना इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सोशल मीडिया पर जमकर यह झूठ फैलाया था कि उसने राफेल विमान को मार गिराया है और शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:17 PM IST
Shivangi Singh: खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति मुर्मू की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां

Shivangi Singh: बुधवार का दिन भारत के लिए खास था. हरियाणा के अंबाला एयरबेस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है. राफेल में उड़ान भरने वाली वह पहली महिला राष्ट्रपति हैं. लेकिन राष्ट्रपति की उड़ान से इतर उनकी एक फोटो देखकर पाकिस्तानियों की आंखों में खून के आंसू आ गए हैं. दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू ने विंग कमांडर शिंवागी सिंह के साथ फोटो पोस्ट की है. शिवांगी भारत की इकलौती महिला राफेल पायलट हैं. वाराणसी की गलियों से निकलकर राफेल के कॉकपिट तक पहुंचने का उनका सफर बेहद शानदार रहा है. 

राष्ट्रपति का शिवांगी के साथ फोटो पोस्ट करना इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सोशल मीडिया पर जमकर यह झूठ फैलाया था कि उसने राफेल विमान को मार गिराया है और शिवांगी सिंह को पकड़ लिया है. लेकिन उस वक्त भी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने तुरंत इसका फैक्ट चेक करते हुए पुष्टि की थी कि कोई भी महिला पायलट पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है. यानी पाकिस्तान के सारे झूठ के पुलिंदे आज ध्वस्त हो गए.  

कौन हैं शिवांगी सिंह

विंग कमांडर शिवांगी सिंह फिलहाल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की 17 स्क्वॉड्रन गोल्डन एरोज में हैं. यह इंडियन एयरफोर्स की राफेल फ्लीट का पहला बेस है. अपने अनुशासन, स्किल और शांत स्वभाव के लिए मशहूर शिवांगी ने महिलाओं के लिए लड़ाई के मैदान में शौर्य की नई गाथा लिखी है.

शुरुआत से ही शिवांगी के मन में विमानों के लिए गजब दीवानगी थी. बचपन में जब वह नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स म्यूजियम आई थीं तो उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वह भी नीली यूनिफॉर्म जरूर पहनेंगी. इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) से ग्रेजुएशन किया और फिर हैदराबाद स्थित एयरफोर्स एकेडमी में एंट्री ली, जहां उसकी बेहद मुश्किल ट्रेनिंग का दौर चला.

2017 में मिला था कमीशन

साल 2017 में उन्हें एयरफोर्स में कमीशन मिला. वह महिला फाइटर पायलट्स के दूसरे बैच में शुमार थीं. उन्होंने शुरुआत में मिग-21 बाइसन उड़ान था, जो बेहद चुनौतीपूर्ण जेट माना जाता है. उनकी परफॉर्मेंस इनती शानदार थी कि इससे उनका राफेल उड़ाने का रास्ता खुल गया. 

राफेल प्रोग्राम में आना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना नहीं था. बल्कि यह एक लंबी छलांग थी. साल 2020 में उनको राफेल उड़ाने के लिए सिलेक्ट किया गया था. इसके बाद उनकी फ्रेंच एक्सपर्ट्स की निगरानी में बेहद कठोर सिम्युलेटर ट्रेनिंग हुई. उन्होंने फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास ओरियन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रदर्शन किया था.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Shivangi Singh

