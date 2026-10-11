/पाकिस्तान में फिर हैवानियत, जला दिए ईसाई फैमिली के घर-दुकान, गांव छोड़कर भागे 35 परिवार

A Muslim mob in Pakistan set fire to a Christian man’s house and shop after he was accused of blasphemy, forcing more than 35 Christian families to flee their homes. Police arrested Kamran Masih, a 40-year-old pharmacist and father of three, Thursday night in Gharial Kalan village, Sheikhupura District, Punjab. He was accused of sharing a blasphemous video in WhatsApp groups. As news of the arrest spread, his family and other Christians left the village fearing further attacks.

— Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) October 10, 2026