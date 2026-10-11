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पाकिस्तान में फिर हैवानियत, जला दिए ईसाई फैमिली के घर-दुकान, गांव छोड़कर भागे 35 परिवार

Pakistan Minority Violence: पाकिस्तान में भीड़ ने ईसाई समुदाय के एक शख्स के घर और दुकान पर आग लगा दी. इस घटना के बाद 35 से ज्यादा ईसाई परिवार अपने घर छोड़कर भाग गए. मामले को लेकर पुलिस ने ईसाई शख्स को ही गिरफ्तार कर लिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 11, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 09:21 AM IST
पाकिस्तान में फिर हैवानियत, जला दिए ईसाई फैमिली के घर-दुकान, गांव छोड़कर भागे 35 परिवार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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