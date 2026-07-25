/ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार! पाकिस्तान से भारत आएगा मुस्लिम जत्था, 500 पाकिस्तानी के पासपोर्ट दूतावास में जमा

Pakistan Muslim Jatha to India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच आवाजाही काफी हद तक ठप्प पड़ी थी. लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ थोड़ी पिघलती दिख रही है. लंबे समय बाद पहली बार पाकिस्तान से एक मुस्लिम धार्मिक जत्था भारत आने की तैयारी में है. यह जत्था उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध साबिर पाक के उर्स में हिस्सा लेने आ सकता है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. इसके बाद से पाकिस्तान से कोई भी मुस्लिम जत्था भारत नहीं आया था. हालांकि इस दौरान सिख श्रद्धालुओं ने धार्मिक मौकों पर पाकिस्तान का दौरा जारी रखा, लेकिन हिंदू जायरीन पाकिस्तान नहीं जा पाए. अब इस मुस्लिम जत्थे की संभावित यात्रा को दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
758वें उर्स में शामिल होने की तैयारी
यह पूरा मामला उत्तराखंड के रुड़की में स्थित 13वीं शताब्दी के सूफी संत हजरात अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी (साबिर पाक) के 758वें वार्षिक उर्स से जुड़ा है. इस उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के आयोजकों ने तैयारी शुरू कर दी है. इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, लगभग 500 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में जमा कराए जा चुके हैं.
1974 के धार्मिक प्रोटोकॉल का नियम
भारत और पाकिस्तान के बीच 1974 में एक धार्मिक प्रोटोकॉल साइन हुआ था. इस नियम के तहत पाकिस्तानी जायरीनों को भारत के 5 प्रमुख मजारों पर जाने की इजाजत मिलती है. इनमें दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की दरगाह, अजमेर शरीफ, सरहिंद शरीफ और रुड़की का कलियर शरीफ शामिल है. मई में ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद से यह पहला मौका होगा जब इस प्रोटोकॉल के तहत कोई जत्था भारत आएगा.
क्या यह ट्रैक-2 डिप्लोमेसी का हिस्सा है?
सुरक्षा एजेंसियों और सूत्रों का मानना है कि यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं है. इसे बैकचैनल या 'ट्रैक-2' डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है. अगर यह दौरा शांतिपूर्वक पूरा होता है, तो इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा. इससे आने वाले दिनों में अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए व्यापार और आवाजाही फिर से शुरू हो सकती है.
करतारपुर कॉरिडोर पर भी नजर
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही करतारपुर कॉरिडोर से होने वाली दैनिक यात्रा भी बंद पड़ी है. एसजीपीसी और अकाल तख्त लगातार इसे दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा कटास राज और हिंगलाज माता जाने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की यात्राएं भी रुकी हुई हैं. ऐसे में अगर यह जत्था भारत आता है, तो बाकी धार्मिक यात्राएं और बॉर्डर खुलने की राह आसान हो सकती है.