फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला राज

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है. नई सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान की उस सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया है, जिसे अब तक वह छिपाता रहा. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि मई महीने में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तब पाकिस्तान की नौसेना सीधे मैदान से हट गई थी. कराची में तैनात जंगी जहाज को वहां से न सिर्फ हटा लिया गया, बल्कि उन्हें कॉमर्शियल टर्मिनलों में छिपा दिया गया या फिर ईरान बॉर्डर और ग्वादर की तरफ भेज दिया गया.

तस्वीरों में यह भी साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान ने अपने फ्रंटलाइन जंगी जहाज को कराची से करीब 100 किलोमीटर दूर ग्वादर की दिशा में शिफ्ट कर दिया. ऐसा पाकिस्तानी सेना ने इसलिए किया कि उसे यह डर था कि भारत कराची पोर्ट पर हमला कर सकता है. 1971 की जंग में भारत ने कराची बंदरगाह पर विध्वंसक हमला किया था, जिसकी वजह से वहां कई दिनों तक आग लगी रही थी. शायद इसी तारीख को याद रखते हुए पाकिस्तान ने इस बार अपनी नौसेना को सुरक्षित जगहों पर खिसका दिया. अब एक फिर से सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने ला दी है.

पाकिस्तान का पर्दाफाश

पहली बार, मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीछे हटने की पुष्टि करने वाले नजारे सामने आए हैं. इंडिया टुडे टीवी द्वारा प्राप्त फुटेज में पाकिस्तानी युद्धपोतों को कराची से वाणिज्यिक टर्मिनलों पर ले जाया जा रहा है, जिनमें से कुछ कथित तौर पर ईरान सीमा के पास छिपे हुए हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार मई में हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें सामने आई हैं. इंडिया टुडे टीवी को मिले फुटेज में दिख रहा है कि पाकिस्तानी युद्धपोतों को कराची से हटाकर वाणिज्यिक टर्मिनलों पर ले जाया गया. कुछ जहाज तो ईरान की सरहद के पास छिपाए गए थे. इन ताजा तस्वीरों ने पाकिस्तान के 'जवाबी हमले' की 'झूठी' कहानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, कराची नेवल बेस से पाकिस्तान के तमाम जंगी जहाज गायब थे. जबकि उनकी जगह तीन जंगी जहाज एक साथ कराची के कमर्शियल कार्गो पोर्ट पर नजर आए. वहीं, एक और जहाज को शहर के दूसरे कार्गो टर्मिनल में देखा गया था.

ऑपरेशन सिंदूर

दरअसल, भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के जवाब में 6-7 मई की रात पाकिस्तान और उसके बब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर नेस्तोनाबूद कर दिया था. जबकि, इंडिया टुडे ने खुलास किया कि ये तस्वीरें 8 मई की हैं. इससे ये साबित होता है कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान कितना डरा हुआ था.