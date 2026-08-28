भारत का बाल भी नहीं होगा बांका, कैसे अपने जाल में फंसेगा 'जिन्नालैंड', धरा रह जाएगा डील्स का गेम

भले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्किये के बाद अब कुवैत के साथ डील करके एक जाल बुन लिया हो. लेकिन अगर वह भारत के खिलाफ इसे इस्तेमाल करने के सपने देख रहा है तो हर बार की तरह इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी. ना तो पाकिस्तान कूटनीतिक स्तर पर और ना ही ताकत के बल पर भारत का कभी सामना कर पाएगा. क्यों पाकिस्तान का खेल के आगे पस्त हो जाएगा, ये आपको बताएंगे. लेकिन पहले समझिए कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच क्या डील हुई है.
कुवैत और पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के मकसद से एक जॉइंट डिफेंस और मिलिट्री एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं. समझौता कुवैत के रक्षा मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान किया गया. अधिकारियों ने बताया कि इसका मकसद ऑपरेशनल कॉर्डिनेशन को मजबूत करना, मिलिट्री स्पेशलिटी के लेन-देन को आसान और दोनों सेनाओं की तैयारी और इंटीग्रेशन को बेहतर बनाना है.
यह समझौता सऊदी अरब और तुर्किये के साथ पाकिस्तान के 'मक्का रक्षा समझौते' पर दस्तखत करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिससे बड़ी क्षेत्रीय ताकतों के साथ इस्लामाबाद के सैन्य संबंधों का और विस्तार हुआ है.
इससे पहले हुए मक्का समझौते के तहत, अगर कोई देश सऊदी अब, तुर्किये और पाकिस्तान में से किसी एक पर भी हमला करता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. मक्का समझौते के बाद से पाकिस्तान इस क्षेत्र के देशों के साथ और ज्यादा रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.
पाकिस्तान के लिए, यह नया एग्रीमेंट उन डिफेंस डील की सीरीज में एक और कदम है जो उसकी तरफ से क्षेत्रीय देशों के साथ करीबी रणनीतिक और सैन्य संबंध बनाने की कोशिशों के तहत सामने आए हैं.
समझौतों की यह बढ़ती संख्या ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान खुद को मध्य पूर्व के देशों के लिए एक सुरक्षा साझेदार के तौर पर स्थापित कर रहा है. सऊदी अरब और कुवैत सहित कई खाड़ी देशों के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से सैन्य संबंध रहे हैं. पाकिस्तान के इस सैन्य समझौते के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है.
सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब और तुर्किये के बाद अब कुवैत के साथ पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य नजदीकी क्या खाड़ी में उसके लिए नया रणनीतिक स्पेस तैयार कर रही है? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के देशों के लिए एक मददगार क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदार के तौर पर खुद को तैयार कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वह अमेरिका की जगह ले रहा है. यह सब ऐसे मौके पर हो रहा है, जब खाड़ी देश अतिरिक्त विकल्पों की तलाश में हैं. अगर पहले की रिपोर्ट्स को देखें तो पता चलता है कि कुवैत पाकिस्तानी सैनिकों, विमानों, ड्रोन और हवाई सुरक्षा क्षमताओं को शामिल करते हुए एक बहुत बड़े सिस्टम पर विचार कर रहा था. हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों को लड़ाकू सेना भेजने को लेकर कुछ आपत्तियां थीं.
खाड़ी इलाके में इसकी पारंपरिक भूमिका खास तौर से सऊदी अरब के इर्द-गिर्द घूमती थी, अब कुवैत भी सैन्य सहयोग को बढ़ा रहा है. इससे इस्लामाबाद को उत्तरी खाड़ी में एक और मजबूत आधार मिल रहा है. पाकिस्तान खाड़ी देशों की सुरक्षा जरूरतों को तुर्किये के रक्षा उद्योग और सऊदी अरब के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से जोड़ सकता है. ये तीनों देश पहले से ही मंत्रियों के स्तर पर तालमेल, सैन्य अभ्यास और डिफेंस-इंडस्ट्री कॉपरेशन पर बातचीत कर रहे हैं.
पाकिस्तान के पास रणनीतिक तौर पर एक सेना है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा की गारंटी अपने-आप कुवैत या खाड़ी के दूसरे देशों को भी मिल जाएगी. मौजूदा समझौते ऑपरेशनल (कामकाजी) स्तर की तुलना में राजनीतिक स्तर पर कहीं ज्यादा बड़ा है.
अगला सवाल है कि पाकिस्तान की अपनी आर्थिक और सैन्य चुनौतियों को देखते हुए क्या उसके पास कुवैत को बड़े स्तर पर ट्रेनिंग, तकनीक और सुरक्षा सहायता देने की वास्तविक क्षमता है या यह समझौता सिर्फ कागजी सहयोग तक सीमित रह सकता है?
पाकिस्तान के हालात देखें तो वह घरेलू और आर्थिक मुद्दों के अलावा गंभीर आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है. लेकिन रक्षा कूटनीति में उसकी ताकत महंगी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग या वित्तीय पूंजी के बजाय इंस्टिट्यूशनल स्पेशलाइजेशन और मिलिट्री ह्यूमन रिसोर्स है. पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का कुवैत सहित खाड़ी देशों को 1960 के दशक के आखिर से ही ट्रेनिंग, एडवाइस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने का दशकों पुराना इतिहास रहा है.
मिलिट्री एजुकेशन, जॉइंट ट्रेनिंग, सीमा प्रबंधन विशेषज्ञता और लॉजिस्टिक्स कॉर्डिनेशनल देना कर्मियों की तैनाती और संस्थागत ज्ञान पर निर्भर करता है, न कि भारी आर्थिक सब्सिडी पर. हालिया समझौते को जानबूझकर एक्पेंडेबल और लचीला बनाया गया है, न कि तुरंत, ज्यादा रिस्क वाली कमिटमेंट्स की मांग करने वाला.
सार्वजनिक रूप से घोषित प्रावधानों में तुरंत युद्ध तैनाती या बड़ी एयर डिफेंस कमिटमेंट्स के बजाय ट्रेनिंग, कमान और कंट्रोल की मजबूती, सीमा निगरानी और स्पेशलाइजेशन के लेन-देन को तवज्जो दी गई है. चूंकि यह ढांचा एक जॉइंट मिलिट्री कमेटी से ऑपरेशनल होता है, इसलिए इस्लामाबाद अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के मुताबिक मदद को एडजस्ट कर सकता है. ताकि पाकिस्तान अपनी पहले से ही तनावग्रस्त अर्थव्यवस्था को और ज्यादा लचर होने से रोक सकता है.
पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्किये से रक्षा समझौते किए हैं और अब कुवैत से. अगर इसे बड़ी पिक्चर के तौर पर देखें तो ये डील्स क्षेत्रीय अस्थिरता और ईरान की बढ़ती ताकत से मुकाबले के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं. हालांकि, यूं तो इस समझौते पर दस्तखत करने वाले देश इसे पूरी तरह से रक्षात्मक बताते हैं, लेकिन सुन्नी बहुल अहम मिलिट्री और आर्थिक ताकतों के बीच सामूहिक सुरक्षा की औपचारिक व्यवस्था लेवांट से लेकर फारस की खाड़ी तक भू-राजनीतिक समीकरणों को बदल देती हैं. तुर्किये-सऊदी से गठबंधन बनने और कुवैत में पाकिस्तान की बढ़ती मौजूदगी से भारत के सामने रणनीतिक चुनौतियों और कूटनीतिक बदलावों का एक मुश्किल वक्त खड़ा हो गया है.
सऊदी, तुर्किये और कुवैत के साथ रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने से पाकिस्तान की कूटनीतिक ताकत और पश्चिम एशिया में उसकी पैठ बढ़ेगी. इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से अलग-थलग करने की भारत की कोशिशें सीमित हो सकती हैं.
तुर्किये और पाकिस्तान के बीच गहरे सैन्य-कारोबारी सहयोग (जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेवल प्लेटफॉर्म) से पाकिस्तान की सैन्य क्षमताएं सीधे तौर पर बढ़ती हैं. इन एडवांस्ड सिस्टम्स को भविष्य में भारत की पश्चिमी सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) वाले इलाके में तैनात किया जा सकता है.
सामूहिक सुरक्षा को लेकर औपचारिक समझ, भले ही उसका मकसद पश्चिम एशिया की आपात स्थितियों से निपटना हो, भारत में इस बात को लेकर चिंता पैदा करती है कि भविष्य में दक्षिण एशिया में किसी संकट के समय ये साझेदार कैसा रुख अपनाएंगे.
पिछले दशक में, भारत ने सऊदी अरब और UAE के साथ गहरे आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में अहम संबंध बनाए हैं. सऊदी अरब भारत को एक बड़े ऊर्जा बाजार, टेक्नोलॉजी पार्टनर और बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर अहमियत देता है. सऊदी के लिए यह संभावना कम ही है कि वह भारत-विरोधी रुख अपनाने के लिए भारत के साथ अपने अहम आर्थिक संबंधों की कुर्बानी दे. भारत उन क्षेत्रीय साझेदारों के साथ अपने रणनीतिक संबंध और मजबूत करेगा, जिन्हें तुर्किये-पाकिस्तान-गुट को लेकर आशंकाएं हैं जैसे UAE, मिस्र और इजरायल.
जैसे-जैसे पाकिस्तान खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी और सलाह देने वाली भूमिका बढ़ा रहा है, भारत को अरब सागर में अपनी नौसैनिक तैनाती, संयुक्त समुद्री अभ्यास और तटीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना होगा.
अरब खाड़ी देश तकनीकी सलाह, ट्रेनिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनपावर के लिए पाकिस्तान की सेना को अहमियत देते हैं. हालांकि, वे इन मिलिट्री समझौतों (जैसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट) को भारत-विरोधी रुख के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लेन-देन वाले समझौतों के तौर पर देखते हैं. पिछले एक दशक में, प्रमुख अरब देशों ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा माना है. पाकिस्तान की ओर से भारत की आलोचना करने के लिए ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) जैसे मल्टीलेटरल मंचों का इस्तेमाल करने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, खाड़ी के प्रमुख देश भारत-विरोधी आक्रामक कूटनीतिक रुख अपनाने से बचते रहे हैं.
भारत, खाड़ी देशों के तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा खरीदार और एक अहम आर्थिक साझेदार है. भारत और GCC के बीच सालाना व्यापार 160 अरब डॉलर से ज्यादा का है. खाड़ी देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड (सऊदी अरब, UAE और कतर से) ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और रिटेल मार्केट में अरबों डॉलर का निवेश किया है. GCC में 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते और काम करते हैं. वे वहां के वर्कफोर्स का एक अहम हिस्सा हैं और इससे दोनों पक्षों के बीच मजबूत आर्थिक जुड़ाव बनता है.
लिहाजा विभिन्न मंचों पर पाकिस्तान को शायद ज़ुबानी समर्थन या दिखावटी बयान मिल जाएं. लेकिन, कश्मीर पर टकराव वाला रुख अपनाने के लिए अरब देश भारत के साथ अपनी गहरी और बहुत अहम रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को खतरे में नहीं डालेंगे. वे सैन्य मैनपावर और सुरक्षा से जुड़ी विशेषज्ञता के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहेंगे, जबकि आर्थिक और रणनीतिक आधार के तौर पर भारत पर भरोसा करेंगे.